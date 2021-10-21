Künye
Kıbrıs 24
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi,...
Düelloya davet etti, bıçakladı
Düelloya davet etti, bıçakladı
Ricky'den kaçamadı!
Ricky'den kaçamadı!
1 Milyon 754 Bin 994 TL Çaldılar
1 Milyon 754 Bin 994...
Otostop çeken kadına tecavüz...
Otostop çeken kadına tecavüz...
banner107

Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı

Ülkemize giriş yapmak isterken huzurunda cinsel gücü artırıcı ilaçlar bulunan zanlı S.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Ekim 2021 Perşembe 12:51
587 Okunma
Cinsel gücü artırıcı ilaçla geldi, tutuklandı
banner108

(Kamalı Haber)

Ülkemize giriş yapmak isterken huzurunda cinsel gücü artırıcı ilaçlar bulunan zanlı S.E tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları aktardı.

Polis, İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 19.10.2021 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, Ercan Havalimanı'nda, zanlının KKTC 'ye giriş yaptığı esnada tasarrufundaki sırt çantası içerisinde, Gümrük ve Rüsumat görevlileri tarafından yapılan kontrolde, İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı olan toplam 350 adet 100 mg lik Kamagra marka jel ve 350 adet 20 mg lik Cialis marka oral jel tespit edilerek tutanak karşılığı teslim alındığını belirtti.

Polis, zanlıdan yapılan ileri soruşturmada konu ilaçları KKTC'nde ikamet eden M.G'ye getirdiği tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 15 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Kirli ittifaklara karşı uyanık olunmalı”
“Kirli ittifaklara karşı uyanık olunmalı”
Kaza Mahkemelerindeki Tebliğ ve İcra Memurları Grevde
Kaza Mahkemelerindeki Tebliğ ve İcra Memurları Grevde
Akaryakıt krizi: Toplu taşıma durabilir
Akaryakıt krizi: Toplu taşıma durabilir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim