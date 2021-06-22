Çıralı: “Tedbir alınmazsa, zamların arkası gelecek”

Kardelen Göksu / Gündem Kıbrıs Özel

Somun ekmeğin fiyatının 3 TL’den aşağı satılmayacağını dile getiren Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı’nın konuşması şu şekilde;

Ekmek zammı kaçınılmaz, bu durumdan dolayı halkımızdan özür dileriz fakat bu zammı yapmak zorunda kaldık, kaldırıldık, başka bir şansımız kalmadı. Girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi, özellikle ana girdimiz olan un fiyatları döviz fiyatlarına bağlı olarak fiyatların artış göstermesi ve bir yıl içerisinde 100% zam gelmesi, akaryakıta da gelen zamla birlikte fırıncıları artık dayanamaz hale getirdi ve bu ay içerisinde tüm fırıncılar zam yapma kararı aldı.

“HÜKÜMETE ALTERNATİFLER SUNDUK AMA ÇÖZÜM ÜRETİLMEDİ”

Yeni hükümetimizde, Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanımız Erhan Arıklı'ya bu konuyla ilgili önerilerde bulunduk, zam yapılmaması için bazı alternatifler olduğunu ilettik ve bugün oldu bu konu hakkında hala bir çözüm üretilmedi dolayısıyla da fırıncı zam yapma kararı aldı.

“SOMUN EKMEĞİN FİYATI 3 TL’DEN AŞAĞI OLMAYACAK”

Biz Fırıncılar Birliği olarak, Rekabet Yasası'ndan dolayı fiyat açıklaması yapamıyoruz dolayısı ile her fırın kendi girdi maliyetlerinin artışına göre bir hesaplama yapmıştır ve şu an da söz konusu somun ekmeğin fiyatının 3TL'den aşağı olmayacağı öngörülmüştür. Bu yönde herhangi bir tedbir alınmazsa, maalesef ki bu zamların arkası gelecektir.

“TÜRKİYE İLE ANLAŞIRSAK, ZAMMA GEREK KALMAYACAK”

Ekmeğin ana girdi maddesi undur ve burada 3 değirmenin buğday ithal etmesinden dolayı, un öğütüyorlar ve un fiyatları dolara endeksi oluyor. Bizim hükümete söylediğimiz bu unu Türkiye’den alalım ve Türkiye’yle uzun vadeli anlaşmalar yapıp önümüzü daha iyi görebiliriz ve halkımıza uzun süre ekmek fiyatlarının da artmamasında bir derecede teminat verebiliriz, ancak bu konuda bu durumu aşıp Türkiye'den Türk Lirası ile kaliteli bir un getiremedik. Bu kapı açılırsa hem kalite fark edecek hem de fiyat fark edecektir ve böyle bir zamma gerek kalmayacaktır.