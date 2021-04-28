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Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Lefkoşa’da 4 Aralık 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’tan 52 gram 200 miligram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi KKTC’ye ithal eden, alan ve tasarrufunda bulunduran sanık Ahmet Kilisli 15 ay; söz konusu maddeleri tasarrufunda bulunduran sanık Gerasimos Kalaitsidis ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 14:49
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Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip okudu.

Kâtip, uyuşturucu suçlarının ciddi ve vahim suçlar olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımının tüm dünyadaki sağlık ve sosyal yaşamı tehlikeye attığını kaydetti.

Ülkemizde de uyuşturucu kullanımının yaygınlık kazandığını dile getiren Kâtip, bu durumun toplumda endişe ve korku yarattığını ifade etti.

Katip, sanıkların cezalarına karar verilirken suçun işleniş şeklinin, nevi ve mahiyetinin, uyuşturucu miktarının göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ederek, bu suçların ülkemizde önlenemez bir mahiyette olduğunun altını çizdi.

Katip, sanıkların pişman olduğunu, mahkemeden özür dilediğini, adaletin erken tecelli etmesine yardımcı olduğunu, ailelerine bakmayla hükümlü olduklarını ve sanık Kalaitsidis’in nişanlısının hamile olduğunu anlatarak, bunların ise sanıklar aleyhine hafifleştirici unsur olarak değerlendirildiğini söyledi.

Katip, Sanık Ahmet Kilisli’nin uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ticari amaçla ithal ettiğini, sanık Gerasimos Kalaitsidis’in ise Kilisli’ye yardımcı olduğunu ve kendisinin de maddeleri tasarrufunda bulundurduğunu, bu nedenle sanıklara ceza verilirken belli bir ayrıma gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Kıdemli Yargıç Katip, tüm bu unsurların göz önünde bulundurularak sanık Ahmet Kilisli’nin 15 ay, sanık Gerasimos Kalaitsidis’in ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

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