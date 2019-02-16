Çocuk Parkına Zarar Verdiler...

Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aydınlatma direkleri yerinden sökülerek zarara uğratıldı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, vandalizmin maalesef gün geçtikçe arttığını söyleyerek çocukların nefes sahalarından olan Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı aydınlatma direklerinin bir kısmının yerinden sökülerek zarara uğratıldığını belirtti. Harmancı, güvenlik kameraları görüntülerinin polise teslim edildiğine vurgu yaptı.

Sosyal medyada birçok kişindanin zarara uğratılmasına "pes artık" yorumunu yaptı.