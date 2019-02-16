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Çocuk Parkına Zarar Verdiler...

Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda elektrik direkleri kimliği belirsiz kişi yada kişilerce yerinden söküldü

16 Şubat 2019 Cumartesi 14:41
Çocuk Parkına Zarar Verdiler...

Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı'nda dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ve kişilerce aydınlatma direkleri yerinden sökülerek zarara uğratıldı.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, vandalizmin maalesef gün geçtikçe arttığını söyleyerek çocukların nefes sahalarından olan Taşkınköy Dr. Fazıl Küçük Parkı aydınlatma direklerinin bir kısmının yerinden sökülerek zarara uğratıldığını belirtti. Harmancı, güvenlik kameraları görüntülerinin polise teslim edildiğine vurgu yaptı.

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 Sosyal medyada birçok kişi çocuk parkında elektrik direklerinin zarara uğratılmasına "pes artık" yorumunu yaptı.

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TaşkınköyDr. Fazıl Küçük ParkıElektrik DirekleriÇocuk ParkıZararHaberGündemKıbrıs
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