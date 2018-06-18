Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93338
ALTIN
194.464
DOLAR
4.7168
STERLİN
6.2463
EURO
5.4724
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Çocuklar ilaçla uyutuluyor

Dilencilik yaparak kazanç sağlayan bazı kadınlar, çocuklarını da dilenmeye zorluyor. Bazı kadınlar ise çocuklarını ilaç ile uyutup gün boyu hareketsiz kalmasını sağlıyor

18 Haziran 2018 Pazartesi 10:35
Çocuklar ilaçla uyutuluyor

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne’de Kordonboyu’nda ve Antik Liman’da görmeye alıştığımız dilenciler, Lefkoşa’da da sıklıkla vatandaşın karşısına çıkmaya başladı.

Dilencilerin çoğunluğu kadın ve hemen hepsinin ya kucağında ya da yanında birer çocuk var.

Dilenciler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde şansını deniyor.

Biranda vatandaşın önünü kesen dilenciler, önce Allah’ın adını kullanarak para istiyor, başarılı olamayınca da çocuğunu dinlendiriyor. Bazı dilenci kadınlar, parasını alamadığı vatandaşa çirkin sözlerle laf saldırısında bulunuyor.

Dilencilik yapan bazı kadınların bu emellerine çocuklarını alet etmeleri ise işin çirkinliğin boyutunu büyütüyor.


 
Çocuklar da dilendiriliyor

Dilencilik yaparak kazanç sağlayan bazı kadınlar, vatandaşın önüne direk çocuğunu itiyor, para dilendiriyor, bazısı kucağındaki çocuğun hasta olduğu ve tedavisi için paraya ihtiyaç duyduğu yalanına sığınıyor.

Birçoğu kadın olan dilenciler, sokak sokak geziyor. Dilenciler özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri mesken tutuyor


Çocuklar ilaçla uyutuluyor

Dilencilik yapan bazı kadınlar ise sözüm ona “el ayak bağı olmasın” diye eczanelerde reçetesiz de satılan şuruplardan alıyor, çocuğuna içiriyor ve gün boyunca uyumasını sağlıyor.

banner39
Bu kadınlar, üç kuruş para için çocuklarının sağlığı ile oynuyor.

Dilencilik yaparak kazanç sağlayan bir kadın, geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde bir eczaneye girdi ve eczacıdan kucağındaki bebek için içerisinde uyku veren etken madde bulunan bir şurup istedi.

Eczacı, talep edilen şurubun bebek için uygun olmadığını belirtti, kadına söz konusu şurubun yan etkileri hakkında bilgi verdi, bebeğin bu şurubu kullanması halinde sağlık sorunu yaşabileceğini belirtti.

Dilenci kadın, ısrarla şurubu satın almak isteyince de eczacı, bunu kesinlikle yapamayacağını belirtti.
 

Bir de üste çıkmaya çalıştı

Dilenci kadın ısrarlarında devam edince, eczacı bu kez kadına, neden ısrarla söz konusu şurubu satın almak istediğini sordu.

Kadının verdiği cevap karşısında hem eczacı hem de o sırada eczanede bulunan vatandaşlar adeta şok oldu.

Dilenci kadın, eczacıya; “Çünkü işimi yapabilmem için bu bebeğin uyuması gerekiyor. Ancak bu şurup ile onu gün boyunca uyutabilirim” diye yanıt verdi.

Bu çirkin itiraf üzerine eczacı, uygun bir dille hemen kadından işyerini terk etmesini istedi.

Dilenci kadın, emeline kavuşamayınca, bir an da öfkelendi ve eczacıya vatandaşa hak ettiği hizmeti vermemekle suçladı.

Dilenci kadın ardından, “Siz bilirsiniz ben de gider başka eczaneden satın alırım” diyerek eczaneyi terk etti.

 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ayşe 2018-06-18 11:04:49

devletimizin bu duruma derhal el atması gerek! yazık bu bebeklere!! gidip alın teriyle çalışıp kazansınlar, dilenmek çare mi???? olan çocuklara oluyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
vatandaş 2018-06-18 11:11:02

belediyeler uyuyor mu?????????????

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Akmercan ve Meclis Üyesi adayları Beyarmudu'nda
Akmercan ve Meclis Üyesi adayları Beyarmudu'nda
Genel Kurul'da CAS konuşuldu...
Genel Kurul'da CAS konuşuldu...
Ulaş Gökçe DAÜ-SEN’i ziyaret etti
Ulaş Gökçe DAÜ-SEN’i ziyaret etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim