Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Girne’de Kordonboyu’nda ve Antik Liman’da görmeye alıştığımız dilenciler, Lefkoşa’da da sıklıkla vatandaşın karşısına çıkmaya başladı.

Dilencilerin çoğunluğu kadın ve hemen hepsinin ya kucağında ya da yanında birer çocuk var.

Dilenciler, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde şansını deniyor.

Biranda vatandaşın önünü kesen dilenciler, önce Allah’ın adını kullanarak para istiyor, başarılı olamayınca da çocuğunu dinlendiriyor. Bazı dilenci kadınlar, parasını alamadığı vatandaşa çirkin sözlerle laf saldırısında bulunuyor.

Dilencilik yapan bazı kadınların bu emellerine çocuklarını alet etmeleri ise işin çirkinliğin boyutunu büyütüyor.





Çocuklar da dilendiriliyor

Dilencilik yaparak kazanç sağlayan bazı kadınlar, vatandaşın önüne direk çocuğunu itiyor, para dilendiriyor, bazısı kucağındaki çocuğun hasta olduğu ve tedavisi için paraya ihtiyaç duyduğu yalanına sığınıyor.

Birçoğu kadın olan dilenciler, sokak sokak geziyor. Dilenciler özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeleri mesken tutuyor



Çocuklar ilaçla uyutuluyor

Dilencilik yapan bazı kadınlar ise sözüm ona “el ayak bağı olmasın” diye eczanelerde reçetesiz de satılan şuruplardan alıyor, çocuğuna içiriyor ve gün boyunca uyumasını sağlıyor.

Bu kadınlar, üç kuruş para için çocuklarının sağlığı ile oynuyor.

Dilencilik yaparak kazanç sağlayan bir kadın, geçtiğimiz gün Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde bir eczaneye girdi ve eczacıdan kucağındaki bebek için içerisinde uyku veren etken madde bulunan bir şurup istedi.

Eczacı, talep edilen şurubun bebek için uygun olmadığını belirtti, kadına söz konusu şurubun yan etkileri hakkında bilgi verdi, bebeğin bu şurubu kullanması halinde sağlık sorunu yaşabileceğini belirtti.

Dilenci kadın, ısrarla şurubu satın almak isteyince de eczacı, bunu kesinlikle yapamayacağını belirtti.





Bir de üste çıkmaya çalıştı

Dilenci kadın ısrarlarında devam edince, eczacı bu kez kadına, neden ısrarla söz konusu şurubu satın almak istediğini sordu.

Kadının verdiği cevap karşısında hem eczacı hem de o sırada eczanede bulunan vatandaşlar adeta şok oldu.

Dilenci kadın, eczacıya; “Çünkü işimi yapabilmem için bu bebeğin uyuması gerekiyor. Ancak bu şurup ile onu gün boyunca uyutabilirim” diye yanıt verdi.

Bu çirkin itiraf üzerine eczacı, uygun bir dille hemen kadından işyerini terk etmesini istedi.

Dilenci kadın, emeline kavuşamayınca, bir an da öfkelendi ve eczacıya vatandaşa hak ettiği hizmeti vermemekle suçladı.

Dilenci kadın ardından, “Siz bilirsiniz ben de gider başka eczaneden satın alırım” diyerek eczaneyi terk etti.