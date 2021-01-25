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Cranberries Dance Studio’daki 1 eğitmenin PCR testi pozitif

Ülkemizin gözde spor salonlarından olan Cranberries Dance Studio’daki 1 eğitmenin PCR testinin pozitif çıkması nedeniyle salon bir süre kapalı kalacak

25 Ocak 2021 Pazartesi 09:32
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Cranberries Dance Studio’daki 1 eğitmenin PCR testi pozitif

Spor ve dans merkezi sahibi Eda Kudruza yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle bir süre hizmet veremeyeceklerini duyururken kendileri ile temasta bulunan herkesi test yapmaya çağırdı.

Açıklama şöyle:

“Sevgili Üyelerim,

Üyelerimizden bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.

Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup,reformer eğitmenimiz SELİN İNAN ın test sonucu POZİTİF çıkmıştır. Ben önlem amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.

Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.

Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasda bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.. Sağlıkla kalın.
(Cranberries Dance Studio)
Eda Kutruza”

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