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CTP adayını bu akşam açıklayacak!

17 Aralık 2019 Salı 09:30
CTP adayını bu akşam açıklayacak!

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adayını açıklıyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, gelecek yıl nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adayını saptayıp açıklayacağı genişletilmiş Parti Meclisi toplantısını bu akşam yapıyor.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, toplantı saat 19.00’da Lefkoşa Hidden Garden’da yer alacak.

CTP Parti Meclisi cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayı ile katılma kararı almıştı.

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor. Nisan 2020’deki seçim için şu ana kadar bazı adayların ismi kamuoyunda dolaşsa da henüz resmen açıklanmış bir isim yok.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
CTPHaber
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