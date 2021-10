CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ Projesi İle Eğitime Katkıları Sürüyor

CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, Genel Sekreter Tülay Sönmez, Güzelyurt Kadın Örgütü Başkanı Zühre Civa ve Genel Sekreter Oya Ülken, bugün gerçekleşen görüşmede Okul Müdürü Kerime Kardüz Çelebi’yi ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

USAR: KÖTÜ YÖNETİMİN ETKİSİYLE SORUNLAR DERİNLEŞTİ

Görüşme sırasında söz alan CTP Kadın Örgütü Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar, eğitimde sorunların devam ettiğini, pandeminin yanı sıra kötü yönetimle birlikte daha da derinleştiğini vurguladı. Usar, okulların en son kapanması ve ilk açılması gerekirken, ilk kapanan ve eğitim yılı boyunca açılmayan kurumlar olması eğitim kayıplarının telafisi çok zor olan bir seviyeye çıktığını kaydetti.

“AİLELER, ÇOCUKLARININ OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR”

Ekonomik krizle birlikte yoksulluğun da tırmandığının altını çizen Sıla Usar, bunun sonucunda kamusal eğitim hizmetlerine olan ihtiyacın arttığını dile getirdi. Usar, ailelerin, çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurguladı.

“FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR”

Eğitimde fırsat eşitsizliğinin her geçen gün arttığını söyleyen Usar, okullardaki eğitim araçlarının bir an önce çoğaltılması gerektiğinin, öğretmen ve alt yapı eksikliklerinin giderilmesinin önemine dikkat çekti. Usar, eğitim kayıplarının telafisi için plan ve program yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Eğitimdeki kayıplar ve fırsat eşitsizliğinin giderilmesi için kamusal eğitim hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Usar, Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu Müdürü Kerime Kardüz Çelebi’ye, öğretmenlere ve okul çalışanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

“EĞİTİME DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Sıla Usar, CTP Kadın Örgütü’nün ‘Seninle Okula Başlıyorum’ projesinin eğitimin ilk basamağı olan anaokullarımızdan ve Güzelyurt’tan başladığını, desteklerinin diğer ilçelerde ve okullarda süreceğini bildirerek sözlerine son verdi.