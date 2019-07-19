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Cumhurbaşkanı Akıncı:Akıl yolu, işbirliği yolu öneriyoruz ama sağduyulu sesimiz duyulmuyor

19 Temmuz 2019 Cuma 16:31
Cumhurbaşkanı Akıncı:Akıl yolu, işbirliği yolu öneriyoruz ama sağduyulu sesimiz duyulmuyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Temsilcisi Orgeneral Hasan Küçükakyüz’ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında yer alan görüşmede, Orgeneral Küçükakyüz’e KTBK Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’ye gelen Küçükakyüz’ü kabulünde yaptığı konuşmada, 20 Temmuz Barış Harekatının 45. Yılında Küçükakyüz ve heyetini KKTC’de görmekten onur duyduklarını söyledi.

Akıncı, 45 yıl önce Yunanistan’ın darbe girişimi başarılı olsaydı Ada’nın bugün Yunanistan’a bağlı olacağını anımsatarak, bunun TSK ve Mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde engellendiğini ve bugünkü barış ve huzur içince yaşamasının sağlandığını belirtti.

Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye olarak adada kalıcı barışın sağlanması için iyi niyetle çalıştıklarını, ancak Rumlar’ın buna yanaşmadığını ifade eden Akıncı, bu konudaki kararlı tutumlarının devam ettiğini söyledi ve adada her iki tarafa da yer olduğunu, zenginliklerde de herkesin hakkı olduğunu vurguladı.

“Akıl yolu, işbirliği yolu öneriyoruz ama sağduyulu sesimiz duyulmuyor” diyen Akıncı, Uluslararası topluma burada büyük görev düştüğüne dikkat çekti.

Bu yöndeki girişimleri kararlılıkla yaparken uluslararası toplumun Türkiye ile işbirliği yerine özellikle AB’nin Türkiye’yi cezalandırır gibi bazı yaptırım kararları almasının beklentileri olmadığını ifade eden

Akıncı, beklentilerinin işbirliği ve ortak komite kurma çağrılarına kulak verilmesi olduğunu söyledi ve bölgede Türkiye’nin dostluğuna, Türkiye gibi büyük bir ülkeyle işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafının önerilerini bir mektupla hem BM Genel Sekreterine hem de diğer ilgililere gönderdiklerini hatırlatan Akıncı, diplomasi ve diyalog yoluyla sorunlara çıkış yolu aradıklarını söyledi.

Akıncı, Barışa istekli olurken bir taraftan da güçlü olmaları ve haklarını korumaları gerektiğini ifade ederek, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının üstüne düşenleri yaptığını, haklarını koruma bilinci içinde de kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasının ardından Genel Kurmaya verilmek üzere bugün anısına hazırlanan mektup ve plaketi Orgeneral’e verdi.

Orgeneral Küçükakyüz de, kardeş KKTC’yi dün olduğu gibi bugün ve yarın da korumaya, yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

20 Temmuz Barış Harekatının 45. Yılında KKTC’de bulunmaktan onur duyduğunu belirten Küçükakyüz, kardeş KKTC’ye özel duygularını iletti.

Küçükakyüz, Akıncı’ya Türkiye Savunma bakanının mektubu ve plaketi ile Türk hava kuvvetleri plaketini sundu.

(BRT/TAK)

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Cumhurbaşkanı Akıncı
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