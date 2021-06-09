Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü

09 Haziran 2021 Çarşamba 14:35
22 Okunma
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli kardeşlerimizin çalışarak başarılı noktalara geldiklerini takdir ettiğini ifade ederek Pakistan ve Türk milletinin kültü, din ve inançlarının aynı olduğunu belirtti ve ülkemizde yaşayan Pakistan kökenli kardeşlerimize ve tüm Pakistanlı kardeşlerimize sevgilerini iletti.

Shahzad Khurram, Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli KKTC vatandaşlarının sorunlarını aktarak yapılabilecekler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.  

Khurram, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sergilediği duruşu takdir ettiğini belirterek milli davanın kazanılacağına inanç belirtti ve Pakistan halkının KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklama yaptı
Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklama yaptı
Ne kavga ama.. zarar 240 bin TL
Ne kavga ama.. zarar 240 bin TL
Cumhurbaşkanlığı, Tatar’a karşı operasyon yapıldığını açıkladı; “Ahlaksızlık ve siyasi alçaklık”
Cumhurbaşkanlığı, Tatar’a karşı operasyon yapıldığını açıkladı; “Ahlaksızlık ve siyasi alçaklık”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim