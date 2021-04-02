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Cumhurbaşkanı Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Günü dolayısıyla  yayımladığı mesajda, otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için herkesi el ele vermeye davet etti. 

02 Nisan 2021 Cuma 13:26
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Cumhurbaşkanı Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Tatar, otistik bozukluğun tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceğini, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi ile otistik bozukluk arasında herhangi bir bağ olmadığını vurguladı. 
Tatar mesajında, “Otizmli çocuklarımız ile iletişimin kapısını açmada ilk ve önemli adım, erken tanı; bilinen tek tedavisi ise, yoğun ve sürekli özel eğitim olduğunu ve farkında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.  
Cumhurbaşkanı Tatar şöyle devam etti:
“Erken tanı ve ardından özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabiliyor.
Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerekiyor. Çünkü eğitim, otizmli birey için her şeyden önce “tedavi” anlamına geliyor. Otizmi diğer özel gruplarından ayıran en önemli fark; erken tanı ve erken bireysel kaynaştırma eğitimi ile  otizmli çocukların sorunlarının büyük bir kısmını aşabiliyor olmalarıdır. Bu nedenle, otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimizi el ele vermeye davet ediyorum.
Bu vesile ile çocuklarımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına en büyük katkıyı koyan ebeveynlerine ve  eğitmenlerine  hassasiyetlerinden  dolayı teşekkür ederim.
Otizmli çocuklarımızın topluma hızla kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir.
Dolayısı ile ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının K.K.T.C. Meclisi’nden bir an önce geçirilmesinin takipçisi olacağız.” 
Tatar, pandemi sürecinde ve her zaman özveri ile, özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara teşekkürlerini sundu. 

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