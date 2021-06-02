Cumhurbaşkanı Tatar ile Anastasiadis Yarın Kapılar Konusunda Çevirim İçi Görüşme Yapacak

Kıbrıs’ta koronavirüs salgını nedeniyle bir yılı aşkın süredir sınırlı geçiş yapılan ve bazıları da tamamen kapalı olan sınır kapılarının yeniden açılması için mutabakat sağlandığı; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, yarın kapıların açılması konusunda çevirim içi bir görüşme yapacağı açıklandı.

Saat 10.15’te gerçekleşecek görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sağlanan mutabakat doğrultusunda kapıların açılması kararına ilişkin olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis ile yarın sabah saat 10.15’te çevrim içi bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşmede BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da bulunacak."