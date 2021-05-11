Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Parke taşını kavga ettiği kişinin kafasına vurdu
Parke taşını kavga ettiği kişinin...
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27 yıl hapis
Ev arkadaşını öldüren sanığa 27...
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı

Cumhurbaşkani Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü ve 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Bolat ve bazı yetkilileri kabul etti.

11 Mayıs 2021 Salı 15:04
32 Okunma
Cumhurbaşkani Tatar, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliğini Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, özellikle pandemi döneminde gece gündüz durmadan özverili ve fedakârlık içeren hizmetler veren tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Tatar, gerek özel gerekse devlet hastanelerinde sağlık altyapısında eskiye kıyasla önemli gelişmelerin olduğunu belirterek, halkımızın sağlığı, refahı ve mutluluğu için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Her türlü kurum ve kuruluşuyla devletimizin çatısı altında çocuklarımızın gelecekte daha güzel günlere kavuşabilmeleri için bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kırım Savaşı’nda hizmetleri olan ve tarihe örnek olarak geçmiş hemşire Florence Nightingale’e atıfta bulunarak kıdemli hemşireler sayesinde hemşirelik mesleğinin daha iyi yerlere geleceğine inanç belirtti.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği heyeti ise Cumhurbaşkanı Tatar’a yaptıkları nezaket ziyaretinde birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş dünyasında yaz mesaisi tepkisi
İş dünyasında yaz mesaisi tepkisi
Erhürman: “Uzun Vadeli Kalkınma Planını Hayata Geçirmeliyiz”
Erhürman: “Uzun Vadeli Kalkınma Planını Hayata Geçirmeliyiz”
“Bayramda El Öpmeyerek Büyüklerimizi Ve Sevdiklerimizi Korumaya Devam Edelim”
“Bayramda El Öpmeyerek Büyüklerimizi Ve Sevdiklerimizi Korumaya Devam Edelim”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim