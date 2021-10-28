Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziantep Temasları

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ziyaretlerde konuşan Tatar, KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iş birliği çağrısı yaparak, “Bu iletişim çağında uçak seferleri ve farklı iletişim kanallarıyla iş birliklerin arttırılması, karşılıklı yatırımların oluşturulabilmesi; kültürel, ekonomik ticaretin geliştirilmesi en büyük temennimizdir" dedi.

KKTC'den sevgi ve saygı getirdiğini belirten Tatar, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC ve Gaziantep arasında değerli bağlar olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'de 1974'ten sonra buradan giderek yerleşmiş, evlenmiş, iş yeri kurmuş; ülkenin ekonomik mücadelesine katkı veren Gazianteplilerin bulunduğunu ifade etti.

Tatar, Gaziantep’in Türkiye'nin en çok gelişen bölgelerinden biri olduğunu gözlemlediklerini de belirtti ve KKTC ile Gaziantep arasındaki kültürel ve ticari iş birliklerinin artarak sürmesini temenni ettiğini kaydetti.