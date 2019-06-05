Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...
PUBG oynayan 16 yaşındaki çocuk canından oldu
PUBG oynayan çocuk canından oldu
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"

 Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi

 “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinden 4, “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinden ise 6 projenin yer aldığı yarışmada toplam 10 proje finale kaldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:41
 Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi
banner44

 Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi. 
 “Kalıcı Etki Ödülü” kategorisinden 4, “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinden ise 6 projenin yer aldığı yarışmada toplam 10 proje finale kaldı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda ön elemeyi geçen projelerin final sunumları Cumartesi gün yapılmıştı. 
“KALICI ETKİ PROJE YARIŞMASI” FİNALİNE KALAN PROJELER
Kuşları Gözle ve Gözet projesiyle Damla Beton, Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Çevre projesiyle Ülkü Yakar (İskele Ticaret Lisesi), 1190 Yaban Hayat Destek Hattı projesiyle Kemal Basat, Organik Tarımdan Yeşil Okula projesiyle Ahmet Bilir (TMK) Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kaldılar.
“YENİ FİKİRLER TEŞVİK ÖDÜLÜ” KATEGORİSİNDE FİNALE KALAN PROJELER

banner41
KKTC’de Evsel ve Yeşil Atıkları Eğitim Odaklı Bireysel ve Toplu Kompostla Azaltma projesiyle Hazal Say-Ötün, Okulumda Pet Şişeye Gerek Yok projesiyle Meryem Özkan, 1.5 Derece: İklim değişikliğine yönelik bilgilendirme ve farkındalık yaratmak amacıyla podcast programı projesiyle Hasan Yıkıcı, Değişim Tabaktan Başlar projesiyle Fezel Nizam, Akıllı Şehir Teknolojileri Kullanılarak Enerji Verimliliğinin Arttırılması: Yavaş (Cittaslow) Şehir Yeniboğaziçi’nin Vaka Analiz Çalışması projesiyle Zehra Akıntuğ, Kıbrıs Endemik Bahçesi projesiyle Beyza Nur Çelik, “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” kategorisinde finalist oldu.
PROJE ÖDÜLLERİ 12 HAZİRAN’DA VERİLECEK
Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda “Kalıcı Etki Ödülü” ve “Yeni Fikirler Teşvik Ödülü” adı altında iki kategoride dereceye giren projelere ödülleri ve diğer tüm katılımcılara sertifikalar, 12 Haziran’da Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenecek törenle verilecek.
JURİ ÜYELERİ ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU
Yarışma jürisinde Temiz Düşün Onursal Başkanı Prof. Dr. Vamık Volkan, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Özel Danışmanı Prof. Dr. Ömer Gökçekuş, Cumhurbaşkanlığı Çevre Özel Danışmanı, Temiz Düşün Proje Koordinatörü Prof. Dr. Şerife Gündüz, ODTÜ-KKK Sürdürülebilirlik Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Yrd. Doç. Dr. Onur Taylan ve Doç. Dr. Yeliz Yeşilada Yılmaz görev aldı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yürütülen Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında düzenlenen Kalıcı Etki Proje Yarışması’na bu yıl yapılan 26 başvurunun 18 tanesi Yeni Fikirler Teşvik Ödülü kategorisine, 8 tanesi de Kalıcı Etki Ödülü kategorisine başvuruda bulundu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KalıcıProjeYarışmaHaberKıbrısGündem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar vatandaşlarla bir araya gelerek bayram tebriki kabul etti
Başbakan Tatar vatandaşlarla bir araya gelerek bayram tebriki kabul etti
Üstel: "2020 turizm yılı olacak”
Üstel: "2020 turizm yılı olacak”
Lefke Ceviz Festivali bugün başladı
Lefke Ceviz Festivali bugün başladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim