Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mars’tan en yüksek çözünürlüklü panorama geldi
1,8 milyar piksellik Mars manzarası
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Instagram’daki özellik LinkedIn’e geliyor
Kalbiniz için en az 6 saat uyuyun
Kalbiniz için en az 6...
C vitamini corona virüsü tedavi edebilir mi?
C vitamini corona virüsü tedavi...
En hızlı kuantum bilgisayar için geri sayım
En hızlı kuantum bilgisayar için...

"Cumhurbaşkanlığı makamı bugüne kadar bir müzakerecilik makamı olarak algılandı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti.

05 Mart 2020 Perşembe 16:55
90 Okunma
"Cumhurbaşkanlığı makamı bugüne kadar bir müzakerecilik makamı olarak algılandı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Üniversite Sporları Federasyonu’nu ziyaret etti. 


CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Gönyeli Spor Kulübü’nü de kabul eden Erhürman, ziyaret ve kabulde yaptığı konuşmalarda, üniversitelerin ülkeye gelir gelmesi açısından çok önemli alanlardan biri olduğunu söyledi. 


Erhürman, Başbakanlığı döneminde de sıkça söylediği; “yükseköğretim artık nicelik bazından çıkıp nitelik bazına geçip sürdürülebilirliğe önem vermeleri gereken bir alan” olduğuna işaret ederek, “Üniversitelerimizde neler oluyor? Nitelik açısından nerelere varıyoruz? Bütün bunları öğrenme çabası içerisindeyiz. Sadece gelir getirmesi değil mesele, kaliteli bir alandan gelir elde ediyor olmak, bizim için son derece önemli” diye konuştu. 


“CUMHURBAŞKANI GİRİŞİMCİ BİR ROL ÜSTLENMELİ”
Erhürman, şöyle devam etti:
“Cumhurbaşkanlığı makamı bugüne kadar bir müzakerecilik makamı olarak algılandı. Onun dışında diğer alanlar, ‘görev alanının dışındadır’ diye değerlendirildi. Ancak yaşadığımız tecrübeler var. Biliyorsunuz, hükümetlerimiz istikrarsız. Çok kısa sürelerle görevde kalıyorlar ve bu kadar kısa sürelerle hükümetlerin yüksek öğrenim gibi, turizm gibi alanlarda bizim orta ve uzun vadeli planları ve programları hayata geçirebilmemiz maalesef mümkün olmuyor. Bu alanlar da bizim can damarlarımız olduğuna göre, bizim oralarda orta ve uzun vadeli işler yapmamız gerekiyor. Üniversitelerimizi niteliğe doğru teşvik etmemiz gerekiyor. Maalesef hükümetlerin ömürleri kısa. Oturuyorlar koltuklara, daha anlayana kadar ne oluyor ne bitiyor, projeleri programlayana kadar hükümetler değişiyor. Şu anki Cumhurbaşkanımızın görev süresi 5 yıl. Bu 5 yılın içinde 5 Başbakan değişti bu ülkede. O yüzden orta ve uzun vadeli programlar artık hükümetlerden beklenebilecek düzeyde değil. Cumhurbaşkanlığı bütün bu alanlarda liderlik yapmalı, öncülük yapmalı. Bu alanların önünü açmalı. Gelen giden hükümetler arasında köprü görevi yapmalı. Cumhurbaşkanı hazırlanan, orta ve uzun vadeli projelerin hayat geçmesini sağlayacak bir girişimci rol üstlenmeli.”


“KIBRIS SORUNU ÇÖZÜMLENİNCEYE KADAR OLİMPİYAT BAYRAĞIYLA MÜSABAKALARA KATILMANIN YOLLARINI ARAMALIYIZ”
Spor konusunda da değerlendirmelerde bulunan Erhürman, şunları kaydetti:
“Sporla ilgili konular bir koordinasyon içinde yürütülmeli ve sporumuzun dışarıya açılması için doğru yollar belirlenip o yollardan gidilmeli. Bu açıdan da spor hukukunu bilen kişilerden oluşacak bir ekiple sporumuzu uluslararası alana nasıl taşıyacağımız yönünde çalışmalar yapılmalı ve ortak akıl oluşturulmalı. Devletin içeride ve dışarıda bir spor politikası olmalı. Sporumuzda her branş için ödül ve teşvik düzenlemelerine gitmeliyiz. Uluslararası müsabakalara daha kolay katılım gösterilebilecek branşlara öncelikli davranmalıyız. Yine bu yönde Kıbrıs Sorunu çözümleninceye kadar Olimpiyat bayrağıyla müsabakalara katılmanın yollarını aramalıyız.”

Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk PartisiTufan ErhürmanCumhurbaşkanlığı Seçimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ödemeler gerçekleşti
Ödemeler gerçekleşti
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”
Taçoy’dan yanıt: “Siyasetin çirkin yüzü”
Limanlar Dairesi Müdürlüğü ''Pohneix S'' İsimli Gemiyle İlgili Açıklama Yaptı
Limanlar Dairesi Müdürlüğü ''Pohneix S'' İsimli Gemiyle İlgili Açıklama Yaptı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim