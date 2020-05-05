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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname”yi oybirliğiyle kabul etti.  

05 Mayıs 2020 Salı 13:31
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu

Ekonomi, Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin “Birleştirilmiş Yasa Gücünde Kararnameye İlişkin Raporu”nu komite başkanı Sunat Atun okudu.


Raporun görüşülmesine geçilmeden önce Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun bir sonraki genel kurulun birleşimine ilişkin kararı okundu. Karara göre genel kurul 12 Mayıs Salı günü toplanacak. Genel kurul, yasama öncelikli olacak şekilde denetim faaliyetleri ile birlikte yapılacak.
Genel kurul, özel gündemde yer alan “Birleştirilmiş Sokağa Çıkma Yasağı Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname”yi görüşmeye başladı.
Komite başkan vekili CTP Milletvekili Fikri Toros söz alarak, hükümetin Covid-19 ile ilgili ekonomik konularda kararname şeklinde alınan bazı kararların Anayasa’yı ihlal ettiğini tespit ettiklerini ve bunu defalarca gündeme getirdiklerini ifade ederek, esas yasada değişiklik olacak şekilde bunların komitede oybirliği ile onayladıklarını kaydetti. 


CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, hükümetin ekonomik kararlarda hukuka aykırı adımlar attığını ve hükümetin bunu bildiği halde bilmemezlikten geldiğini savundu ve hükümeti eleştirdi. 


YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, hükümetin Covid-19 ile bu olağan üstü dönemde Anayasa’ya aykırı işler yaptığını ancak bunu bilmemezlikten geldiğini, muhalefetin bu süreçte hükümete her türlü desteği verdiğini, Olağan Üstü Hal ilan edilmesini ve buna göre hareket etmesine de destek verdiğini ancak bunu da yapmadığını anlatarak, eleştirilerde bulundu. 


Arıklı, ülkedeki bir televizyon kanalının RTÜK tarafından yayınının durdurulmasının üzüntü verici olduğunu ifade ederek, bu konuda gerekli girişimlerin yapılması gerektiğini, ayrıca hükümetin Bilişim Yasası’nı da bir an önce meclise getirmesi gerektiğini kaydetti ve destek sözü verdi. 
DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, Covid-19 ile başlayan sokağa çıkma yasağının dün sona erdiğini, insanların sokağa çıkmasıyla birlikte maske kullanımı, hijyen tedbirleri başta olmak üzere birçok eksiklik gördüklerini ifade ederek, bu süreçte emek veren herkesi tebrik etti ancak bazı tedbirlerin açılım olmadan önce daha titiz bir şekilde alınmasının daha doğru olacağına inanç belirtti. 


TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, bugün görüşülen yasanın komitede Anayasa’ya uygun hale getirildiğini öğrendiklerini ifade ederek, bundan mutluluk duyduklarını kadetti. Özyiğit, kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını, ancak salgın tehdidinin geçmediğini ifade ederek, Sağlık Bakanlığının, Bilim Kurulunun konuyla ilgili raporunu ne zaman açıklayacağını sordu, erken açılım ile ilgili uyarılarda bulundu. 


Okulların açılması konusunda da hükümetten “çeşitli açıklamalar, gelgitler ve çelişkili açıklamalar” yapıldığını ifade eden Özyiğit, salgın tehdidi geçtiyse okulların açılmasına itirazları olmadığını ancak gerçekten tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti, bakanlığın yüksek öğrenim dahil eğitime yönelik ne gibi adımlar attığını sordu. 


Özyiğit, Güney’de çalışan kişilerle ilgili de hükümetin bazı açılım ve önlemler alması gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde bu kişilerin iş kaybı yaşayacağını, bu konunun iki toplumlu çalışılarak çözülmesi gerektiğini söyledi. 
Merit Oteller’in sahibinin oğlunun ülkeye gelmesi ve karantinaya alınmaması konusuna da değinen Özyiğit, kimseye ayrıcalık yapılmaması gerektiğini ifade etti, ayrıca Diyalog TV’nin kapatılmasını eleştirdi, düşünce ve ifade özgürlüğüne inandıklarını vurguladı.
Yasa üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından oylama yapıldı ve kararname oybirliği ile kabul edildi.

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