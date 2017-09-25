"Dağıtılan vatandaşlıklar Suç oranlarını artırır!"

Eniz Orakcıoğlu

Yeni bakış olarak sokağın UBP-DP hükümetinin dağıttığı vatandaşlıklarla ilgili nabzını ölçtük. Konuştuğumuz KKTC vatandaşları duruma isyan ederken, vatandaşlık hakkı kazanan ama bu konuda mağduriyet yaşayan TC uyruklu kişiler bu duruma tepki gösterdi.

Berhan Yılmaz; “Vatandaşlıklar kabul edilemez”

“Hükümetin haksızca ve torpille dağıttığı vatandaşlıklar doğru bir yaklaşım değil. Turist vizesi ile ülkeye girenler vatandaşlık alırken, burada doğup büyüyen, yıllardır bu ülkede emekçi olarak çalışan TC vatandaşlarına hakları olduğu halde vatandaşlık verilmiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”

Fatih Sayınbaş; “Hakkı olana verilmiyor”

“25 yıldır bu ülkede yaşıyorum, çalışma iznim var, hakkım olan vatandaşlığı alamıyorum. Ama diğer yandan torpilli olana, turist olana mühre yıla bakılmaksızın vatandaşlık dağıtılıyor. Benim 10 tane mührümü sebebini bilmediğim bir şekilde iptal ettiler saymadılar. Kısacası bu mağduriyetimiz ile ilgili nereye başvuracağımı bilemiyorum.”

İzzet İşleyen; “Bu işte adaletsizlik var”

“Yıllarını bu ülkeye hizmet olarak veren TC vatandaşlarına KKTC vatandaşlığı verilmezken, sicillerine bakılmaksızın vatandaşlık dağıtan, bu olayı torpil ve rant elde etmek için kullanan hükümet çok yanlış yapıyor. Sicile bakılmadan, kişi araştırılmadan verilen vatandaşlıklar suçun artmasına da sebep olur. Ben de 15 yıldır bu ülkedeyim şirket kurup yatırım da yaptım ama halen vatandaşlık alamadım, bu adaletsizlik.”

Özgür Atakerler; “Torpille dağıtılan vatandaşlık doğru değil”

“Ülkemizde torpile göre yasal olmayan bir şekilde vatandaşlık dağıtıldığını düşünüyorum. Hükümetin takındığı bu tavır doğru olamamakla birlikte, dağıtılan bu vatandaşlıkların ilerde bu ülkeye zarar vereceğini düşünüyorum.”

İsmail Yaman; “Hakkı olana verilmeli”

“Dağıtılan vatandaşlıkların doğru ve adil olarak dağıtılmadığı herkes tarafından bilinmekte ve bu ülkede gündem konusu ve isyana sebep olmuş durumda. 15-20 sene bu ülkede çalışan, çocuklarını KKTC doğuran, burada okutan kişilere vatandaşlık verilmezken, turiste ve adaya yeni gelmiş olanlara verilmesi doğru değil.”

Kamil Ericek; “Her şey torpille”

“Vatandaşlıklar konusunda ortalık daha da karışacak gibi görünüyor. Haksız ve yasal olmayan şekilde dağıtılan vatandaşlıklar, hakkı olana ise verilmeyen haklar bence yanlış. Kuzey Kıbrıs’ta sadece vatandaşlık da değil her şey torpille yürüyor.”

Mehmet Kılıç; “Binlerce vatandaşlık mağduru var”

“Hak edeni vatandaş yapmıyorlar, 1 mührü olana vatandaşlık veriyorlar. Bu işin de her şeyde olduğu gibi suyunu çıkardılar. Adaya 90 günlük turist vizesiyle gelene vatandaşlık verilmesini bu ülkeyi düşünen hiç kimse kabul etmez. Diğer yandan bu ülkede binlerce vatandaş olmayı hak eden ama mağdur olan kişiler var.”

Diyap Kılıç; “Kuralsız vatandaşlık veriyorlar”

“Torpilliler hiçbir kural aramadan vatandaşlıkları dağıtırlarken, kardeşimin 13 mühürüm olmasına rağmen hala daha vatandaşlığı alamadı. Hak hukuk bunun neresinde. Bu konunun bir sisteme acilen oturtulması şart.”

Zübeyde Kılıç; “Bize vatandaşlık vermiyorlar”

“2005 yılında KKTC’ye geldim. Çocuklarım burada doğdu, büyüdü burada okudu, kocam Hepatit B diye bize vatandaşlık vermiyorlar. Üstelik eşim sebze sektöründe çalışmakta ve çalışma izinli çalışmakta olmasına rağmen halen vatandaşlık alamadık. Ama turistin, torpillinin ne sağlık durumuna nede siciline bakılmada vatandaşlık veren ise yine bize vermeyen aynı hükümet.”

Mehmet Öztürk; “Torpilli olan 2 günde vatandaşlık alıyor”

“Devletin görevlerinden biri halkını korumakken, bunu yapmayarak her önüne gelene vatandaşlık dağıtarak halka zarar veriyor. Öte yandan ben ve ailem 2002 yılından beri yasal izinlerimizle burada çalışıyoruz, çocuklarım bu ülkede doğdu, burada büyüdü ve burada okuyor ama biz hala bugündür vatandaşlığı alamıyoruz, torpili sağlam olansa 2 günde vatandaşlık alıyor.”

Ali Gencer; “21 senedir vatandaşlık alamadım”

“21 senedir KKTC’de yaşıyorum, iş kurma iznim var, yıllardır çalışıyorum, ailem burada torunlarım var burada doğdular ama vatandaşlığı bir türlü alamıyorum. Sebebini bile henüz anlamış değilim. Gitmediğimiz kapı kalmadı bize söylenen ise 4 bin dosya var bakanlar kurulu gözden geçirip onay verecek oluyor. Diğer yandan dağıtılan ve yasal olmayan vatandaşlıklar da bize durumun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor.”