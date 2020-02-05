Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Dana:Kooperatifler,ülkedeki üretimi teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyor

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, katıldığı programda yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk varoluş mücadelesinde kooperatifçiliğin büyük önemi olduğuna işaret ederek, 1960 öncesi ve sonrasında ekonomik hayatın, sosyal hayatın, dayanışmanın, milli ruhun gelişmesi ve gençlerin bir çatı altında toplanmasını sağlayan en önemli mihenk taşının kooperatifler olduğunu vurguladı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:12
Dana:Kooperatifler,ülkedeki üretimi teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyor
banner48

Dana, “KKTC devletinin bugünlere gelmesi ve gelişmesinde Kıbrıs Türk Kooperatifçiliği çok önemli görevler üstlendi. Kooperatifler, ülkedeki üretimi teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyor” dedi.

Dana, ülkede, şu anda; 212 aktif kooperatifin olduğunu, bunların türlerinin; tasarruf kooperatifi, kalkınma kooperatifi, tüketim kooperatifi, üretim ve pazarlama kooperatifi olmak üzere 4 ana gruba ayrıldığını kaydetti.

Dana, yapılan tespitlerle 212 kooperatifin büyük kısmının denetlenmediğini ve çok ciddi mali kayıpların yaşandığını kaydederek, gerçekleştirilen çalışmalarla müfettişlerin eksikliklerini giderdiklerini, müfettişlere de gerekli eğitimlerin de verildiğini kaydetti.

Mukayyitlikte 212 kooperatifin yöneticileriyle yapılan toplantılarla 4 farklı kooperatif niteliğinden komitelerin kurulduğunu, onların görüşleri doğrultusunda da yasada eksikliklerin olduğunu tespit ettiklerini ve bu yasanın güncellenmesi için çalışma başlattıklarını kaydeden Dana, amacın etkin ve verimli denetimi sağlamak olduğu belirtti. Dana; 34 müfettişin 212 kooperatifi yapılan görev dağılımıyla denetlediğini kaydetti.

Merkez Bankası ile Mukayyitlik arasında imzalanan işbirliği protokolünün amacın; teknik, eğitim ve işbirliği olduğunu ifade eden Dana, Merkez bankasının eğitimlerine müfettişlerin de katıldığını ve bir takım denetimlerin de birlikte yapıldığını ve müfettişlerin sayım görevleri de olduğunu ve bunu birlikte yaptıklarını ifade etti.

Dana “Bizim hedefimiz, vizyonumuz tasarruf amaçlı kredi finansal kooperatiflerin yanında; üretim ve pazarlama kooperatiflerini de desteklemek ve günün koşullarına getirmektir. Bölgelere yönelik üretimi destekleyen ekonomik döngüyü sağlamak” dedi.

“Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi’nin esnafa, üreticiye yüzde 4 buçuk faiz oranından kredi verdiğine işaret eden Dana, halkın üretime teşviki için bunun çok önemli bir nokta olduğunu kaydetti.

Programda, Lefke bölgesinde pilot çalışmalarının olduğunu Lefke, Doğancı Kooperatifi, Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle Ev hanımlarını üretime teşvik etmek ve ekonomiye dahil edilmesiyle ilgili bir projelerinin bulunduğunu da açıklayan Dana; Kooperatiflerin vereceği düşük faizli kredilerle ev hanımlarının, bölgeye yönelik ürünlerini hazırlayıp kooperatife sunacağını kooperatifin de bunları pazarlayacağını söyledi.

Dana, bu çalışmayla her bölgenin kendine has ürünün ön plana çıkartılacağını ve pazarlanacağını ayrıca ev kadınlarının ekonomiye ve sosyal hayata dahil edilmesinin de sağlanacağının altını çizdi. Bu projeyi önümüzdeki günlerde Lefke Avrupa Üniversitesi ile imzalanacak bir protokolle hayata geçireceklerini ve bunu diğer bölgelerde de hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dana “Bizim hedefimiz, vizyonumuz tasarruf amaçlı kredi finansal kooperatiflerin yanında; üretim ve pazarlama kooperatiflerini de desteklemek ve günün koşullarına getirmek. Böylelikle bölgelere yönelik üretim desteklenecek ve ekonomik döngü sağlanacak” dedi.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Kemal Deniz Dana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Altekin Rızza yaşamını yitirdi
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan denizcilere eksik evrak duyurusu
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
KKTC’de kalan mal için Rum Yönetimi aleyhine açılan dava görülmeye başlandı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim