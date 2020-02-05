Dana:Kooperatifler,ülkedeki üretimi teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyor

Dana, “KKTC devletinin bugünlere gelmesi ve gelişmesinde Kıbrıs Türk Kooperatifçiliği çok önemli görevler üstlendi. Kooperatifler, ülkedeki üretimi teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlamak için çalışıyor” dedi.

Dana, ülkede, şu anda; 212 aktif kooperatifin olduğunu, bunların türlerinin; tasarruf kooperatifi, kalkınma kooperatifi, tüketim kooperatifi, üretim ve pazarlama kooperatifi olmak üzere 4 ana gruba ayrıldığını kaydetti.

Dana, yapılan tespitlerle 212 kooperatifin büyük kısmının denetlenmediğini ve çok ciddi mali kayıpların yaşandığını kaydederek, gerçekleştirilen çalışmalarla müfettişlerin eksikliklerini giderdiklerini, müfettişlere de gerekli eğitimlerin de verildiğini kaydetti.

Mukayyitlikte 212 kooperatifin yöneticileriyle yapılan toplantılarla 4 farklı kooperatif niteliğinden komitelerin kurulduğunu, onların görüşleri doğrultusunda da yasada eksikliklerin olduğunu tespit ettiklerini ve bu yasanın güncellenmesi için çalışma başlattıklarını kaydeden Dana, amacın etkin ve verimli denetimi sağlamak olduğu belirtti. Dana; 34 müfettişin 212 kooperatifi yapılan görev dağılımıyla denetlediğini kaydetti.

Merkez Bankası ile Mukayyitlik arasında imzalanan işbirliği protokolünün amacın; teknik, eğitim ve işbirliği olduğunu ifade eden Dana, Merkez bankasının eğitimlerine müfettişlerin de katıldığını ve bir takım denetimlerin de birlikte yapıldığını ve müfettişlerin sayım görevleri de olduğunu ve bunu birlikte yaptıklarını ifade etti.

Dana “Bizim hedefimiz, vizyonumuz tasarruf amaçlı kredi finansal kooperatiflerin yanında; üretim ve pazarlama kooperatiflerini de desteklemek ve günün koşullarına getirmektir. Bölgelere yönelik üretimi destekleyen ekonomik döngüyü sağlamak” dedi.

“Esnaf ve Sanatkarlar Merkez Birliği ve Kooperatifi’nin esnafa, üreticiye yüzde 4 buçuk faiz oranından kredi verdiğine işaret eden Dana, halkın üretime teşviki için bunun çok önemli bir nokta olduğunu kaydetti.

Programda, Lefke bölgesinde pilot çalışmalarının olduğunu Lefke, Doğancı Kooperatifi, Lefke Avrupa Üniversitesi işbirliğiyle Ev hanımlarını üretime teşvik etmek ve ekonomiye dahil edilmesiyle ilgili bir projelerinin bulunduğunu da açıklayan Dana; Kooperatiflerin vereceği düşük faizli kredilerle ev hanımlarının, bölgeye yönelik ürünlerini hazırlayıp kooperatife sunacağını kooperatifin de bunları pazarlayacağını söyledi.

Dana, bu çalışmayla her bölgenin kendine has ürünün ön plana çıkartılacağını ve pazarlanacağını ayrıca ev kadınlarının ekonomiye ve sosyal hayata dahil edilmesinin de sağlanacağının altını çizdi. Bu projeyi önümüzdeki günlerde Lefke Avrupa Üniversitesi ile imzalanacak bir protokolle hayata geçireceklerini ve bunu diğer bölgelerde de hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Dana “Bizim hedefimiz, vizyonumuz tasarruf amaçlı kredi finansal kooperatiflerin yanında; üretim ve pazarlama kooperatiflerini de desteklemek ve günün koşullarına getirmek. Böylelikle bölgelere yönelik üretim desteklenecek ve ekonomik döngü sağlanacak” dedi.

(BRT/MAIL)