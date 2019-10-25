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Darp zanlıları tutuklu kalacak!

(Kamalı Haber) - Uluslararası Kıbrıs Üniversite Rektörlüğü önünde alacak, verecek meselesi yüzünden meydana gelen kavga üzerine tutuklanan zanlılar K.Ç ve A.A tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ekim 2019 Cuma 16:38
Darp zanlıları tutuklu kalacak!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı K.Ç ve A.A’nın 23.10.2019 tarihinde Uluslararası Kıbrıs Üniversite Rektörlüğü önünde alacak, verecek meselesi yüzünden kavga ettikleri M.S’nin vücudunun çeşitli yerlerine vurup, ciddi şekilde darp ettikleri iddiası ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı. Sakallı, zanlı K.Ç’nin koşarak kaçmaya çalışan müşteki M.T’nin arkasından koşup, ittirerek, yere düşürüp burun kemiğinin kırılmasına neden olduğunu belirtti. Sakallı, müştekilerin ifadelerinin ancak 24 Ekim 2019 tarihinde 04.00’de alınabildiğini söyledi. Zanlıların ise 24 Ekim 2019 tarihinde tutuklandığını belirten Sakallı, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Sakallı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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Darp
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