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DAÜ ailesinin acılı günü

DAÜ AİLESİ YASTA, DAÜ Müzik bölümü öğretim görevlisi Aleksandr Zabolotkov ani geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

19 Nisan 2022 Salı 10:52
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DAÜ ailesinin acılı günü

DAÜ-SEN sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

DAÜ-SEN'in paylaşımı şu şekilde;

Üyemiz ve arkadaşımız, Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi, sanatçı Aleksandr Zabolotkov'u kaybetmenin tarifsiz acısı içerisindeyiz.

Aleksandr Hoca üniversitemize pek çok alanda hizmet vermişti. Uluslararası ve Türkiye tanıtımlarının vazgeçilmeziydi. Öğrencilerine ve meslektaşlarına dosttu. Her zaman kibar, her zaman güleryüzlüydü.

Bu zamansız kaybın yerini doldurmanın imkanı yoktur.

Başta ailesi, Müzik Bölümü ve Eğitim Fakültesi olmak üzere tüm üniversitemizin, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın başı sağ olsun.

Aleksandr Hocanın anısı ebedi olsun, yattığı yerde her daim çiçekler yeşersin.

DAÜ-SEN

Son Güncelleme: 19.04.2022 11:06
Anahtar Kelimeler:
DAÜAcı KayıpAleksandr Zabolotkov
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