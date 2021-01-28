Değirmenlik'te son durum

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, BRT’de Manşet + programında açıklamalarda bulundu.

Ali Karavezirler şöyle konuştu:

"Değirmenlikte 2 vatandaş pozitif. 7 belediye personeli pozitif çıktı çalışanların eşi ve çocukları 6 kişi pozitif. Belediye sınırlarındaki 21 muhtarlıkta 4 pozitif vaka var. 6 kez test yaptırdık ve bu vakaları belirledik. Sağlık Bakanlığıyla istişare içindeyiz ve bakanlığa yardımcı olmaya hazırız. Vatandaş kurallara uysun. Kapanma daha önce yapılsaydı bu kadar çok vaka olmayacaktı. Karantinada ve evde olan çalışanlarımız var şu an 60 çalışanla bölgeye hizmete vermekteyiz. Ercan Havaalanı ve en büyük süpermarket bizim bölgede buradaki sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını 11 aydan beridir denetliyor."