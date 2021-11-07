Dehşet! Müşterinin karnına bıçağı dayadı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

05.11.2021 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde F.E.(E-25), işletmesi hakkında kötü konuştuğu gerekçesi ile Mustafa YEMŞEN’e küfür ettikten sonra tasarrufunda bulunan tabanca şeklindeki çakmağı adı edilenin şakağına dayadıktan sonra tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı sivri uçlu bıçağı Mustafa YEMŞEN’in karnına dokundurmak ardından mekanda bulunan Hasan SERTDEMİR’e doğru da gelişigüzel sallamak suretiyle adı edilenleri darp etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.