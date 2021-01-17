DEMOKRAT PARTİ’YE YENİ KATILIMLAR

Demokrat Parti Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Demokrat Parti ile aynı yolu yürümek isteyenlerin sayısının arttığını ifade ederek, “Demokrat Parti ayrının gayrının olmadığı, herkese kucağını sonuna kadar açan bir partidir” dedi.

Demokrat Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, DP Girne İlçe Başkanlığı’nın organizasyonu çerçevesinde önceki akşam Oscar Otel’de yapılan etkinlikte 100 kişinin partiye katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, etkinlikte konuşma yapan DP Genel Başkanı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Demokrat Parti dışındaki diğer parti içlerindeki kavgalara ve huzursuzluklara baktığımızda, bunlardan huzursuzluk duyan kardeşlerimizin adresi Demokrat Parti olmuştur. Çünkü bizim işimiz kavga değil, gönül işi” diye konuştu

Partinin hedefimizden hiç bir zaman şaşmadığını belirten Ataoğlu, DP’nin kurulduğu günden bu güne kadar yapmış olduğu hareketlerde toplumunu, insanını ve gencini düşünerek hareket ettiğini söyledi.

Ataoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu bir güven meselesi. Doğru işler yapıyoruz ki; bizimle yol yürümek isteyenlerin sayısı artıyor. Demokrat Parti, kolları geniş, güzel bir aile, bu güzel ailenin içerinde yer alan herkes partimize sahip çıkıyor. Demokrat Parti ayrının gayrının olmadığı, herkese kucağını sonuna kadar açan bir partidir. Bugün sizlerle birlikteyiz, yarın sizlerle birlikte gelenlere kucağımızı açacağız. Bu doğrultuda Demokrat Parti’nin önümüzdeki süreçte ne kadar büyüyeceğini hep birlikte göreceğiz.”

DP Genel Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı ise, partiye katılımların artarak süreceğini ifade ederek, “Partimiz her geçen gün büyüyor. 6 ilçeden de partimize güç veren arkadaşlar var. Biz kimseye gülücük vermeyeceğiz. Biz güçlü bir şekilde herkesi kucaklayarak, partimizi büyüteceğiz” şeklinde konuştu.