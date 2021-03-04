DENİZ: “BİZLER ÖNCELİKLE KURALLARA UYMALIYIZ”

GÜNDEM KIBRIS



Pandemi sürecinde yaşanan süreci değerlendiren Deniz, “Açılma kapanma konusunda hep şikayetçi olduk. Bu böyle birkaç ay sonra bitecek bir şey de değil, belki de yıllarca sürebilir. Uzmanlar en iyi ihtimalle iki sene sonrayı gösteriyor. Aşılanma diyoruz ama unutmamalıyız ki, aşılandıktan 6-7 ay sonra yeniden aşılanmamız gerekiyor. Belki sonrası için olmayacak ama, şimdi aşılanma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Önce tedbirlerimizi almalıyız. Önce maske, hijyen ve mesafe kuralını uygulamalıyız. Biz toplum olarak öncelikle bu kurallara uymamız lazım” dedi.