Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
"Gelmezsen evi yıkacağım"
"Gelmezsen evi yıkacağım"
Sorguda ismi verilmişti
Sorguda ismi verilmişti
Silahlı soygun
Silahlı soygun
1 ay cezaevine gönderildiler
1 ay cezaevine gönderildiler
Polislerden korktuğu için kaçmış
Polislerden korktuğu için kaçmış

DENİZ: “BİZLER ÖNCELİKLE KURALLARA UYMALIYIZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs TV’de katıldığı programında Haluk Yerli’nin sorularını yanıtladı.

04 Mart 2021 Perşembe 10:25
397 Okunma
DENİZ: “BİZLER ÖNCELİKLE KURALLARA UYMALIYIZ”

GÜNDEM KIBRIS


Pandemi sürecinde yaşanan süreci değerlendiren Deniz, “Açılma kapanma konusunda hep şikayetçi olduk. Bu böyle birkaç ay sonra bitecek bir şey de değil, belki de yıllarca sürebilir. Uzmanlar en iyi ihtimalle iki sene sonrayı gösteriyor. Aşılanma diyoruz ama unutmamalıyız ki, aşılandıktan 6-7 ay sonra yeniden aşılanmamız gerekiyor. Belki sonrası için olmayacak ama, şimdi aşılanma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Önce tedbirlerimizi almalıyız. Önce maske, hijyen ve mesafe kuralını uygulamalıyız. Biz toplum olarak öncelikle bu kurallara uymamız lazım” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Toplumun %15 aşılanmış olacak"
"Toplumun %15 aşılanmış olacak"
Eminoğlu'na 10, Özbekoğlu'na ise 5 yıl hapis cezası
Eminoğlu'na 10, Özbekoğlu'na ise 5 yıl hapis cezası
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim