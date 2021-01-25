DENİZ: "DEDİKODULAR BİLE PİYASAYI ÖLDÜRÜYOR"

ÖZEL HABER / Samet Karakoç

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay DENİZ gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



"İŞ DÜNYASI GÜNAH KEÇİSİ İLAN EDİLDİ"

KTTO Başkanı Turgay DENİZ "İş Dünyası malesef günah keçisi ilan edildi öyle birşey yok, iş dünyasının da önceliği sağlıktır" dedi.

Deniz, 20 bin tane kayıtlı iş yeri bulunduğunu bunların sadece 6 bin tanesinin kurumsal, diğer 14 bin iş yerinin ise aile veya kişi şirketi olduğunu ve buralarda 40-50 bin kişinin çalışmakta olduğunu aktardı.

Turgay DENİZ "bu insanları kapattığınız zaman bu insanların hali ne olacak?" diye sordu

"Bu insanlara gerekli destek verilmeyecekse alınan kararlar bu insanlara zarar verir" diye devam eden DENİZ, "Kamuda çalışanların maaşları tam olarak ödenecek özelde çalışanların suçu ne? daha önce de kapandık ve gördük olanları" dedi.



"DEDİKODULAR BİLE PİYASAYI ÖLDÜRÜYOR"

Kapanma dedikodularının olmasının bile piyasaları olumsuz etkilediğini herşeyden önce devletin denetimleri yapması gerektiğini aktardı.

Sadece maaş vermekle özel sektörün derdine çare olunmayacağını aktaran DENİZ, özel sektörün kirası var, harcamaları var, bunlara çözüm bulunmadan kapanmanın söz konusu olmaması gerektiğini aktardı.