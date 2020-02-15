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Deniz Nasıfoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Girne’nin sevilen ismi, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:35
Deniz Nasıfoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Nasıfoğlu’nun cenazesi bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sevenleri Nasıfoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

Deniz Nasıfoğlu, yıllarca muzdarip olduğu kanser hastalığına meydan okudu.

Kansere karşı verdiği mücadeleyle örnek olan Nasıfoğlu, birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldı.

Aslen Limasollu olan Nasıfoğlu, Türk Ocağı aşığıydı… Nasıfoğlu Türk Ocağı Limasol’un amatör kadın futbol temsilciliğini yaptı.

Nasıfoğlu, 12 yıllık yaşam savaşının ardından 44 yaşında hayata gözlerini yumdu…

Anahtar Kelimeler:
Deniz NasıfoğluÖLÜM
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