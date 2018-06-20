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Denktaş'tan kamu çalışanlarına müjde!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş hayat pahalılığı ödeneğinin altı ayda bir değil iki ayda bir verileceğini açıkladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 10:05
Denktaş'tan kamu çalışanlarına müjde!

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, web üzerinden yayın yapan Havadis TV’de Hayat Pahalılığı’na kamu çalışanlarının maaşlarına yansıtılmasını içeren eşel-mobil konusunda açıklamalarda bulundu…

Bütçenin Meclis’te geç onaylanması nedeniyle yılın zor geçeceğini ifade eden Denktaş, bunun vatandaşa yansımaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı…

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Dövizdeki artış konusunda da Denktaş, stabil değere endeksli bir muhasebe birime geçmeyi hedeflediklerini ancak aksaklıklar ve yanlışlıklar düzeltilmeden bunun olamayacağını kaydetti. Denktaş, Euro’ya geçişin sadece siyasi olarak değil teknik olarak da mümkün olmadığını söyledi.

Kamu çalışanlarının maaş ve özlük haklarını düzenleyen yasa sonrasında işe girenlerle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Denktaş, yasadaki bir takım eşitsizlikleri düzeltmeye çalıştıklarını, denge yaratmak için uğraş verdiklerini aktardı.

Denktaş, yılın ikinci yarısından itibaren Hayat Pahalılığı’nın iki ayda bir maaşlara yansıtılması için çalışma başlattıklarını açıkladı.Denktaş, Temmuz’da 6 aylık Hayat Pahalılığı’nın maaşlara yansıtılacağını, Eylül’den itibaren Hayat Pahalılığı’nın her iki ayda bir maaşlara yansıtılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 20.06.2018 12:29
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