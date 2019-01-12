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Denktaş ve Dr. Küçük Anılıyor…

TMT Mücahitler Derneği: “Kıbrıs Türk Halkına Bir Devlet Armağan Ettiler”

12 Ocak 2019 Cumartesi 13:26
Denktaş ve Dr. Küçük Anılıyor…

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, verdikleri mücadeleyle Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan ettiğini belirtti.

Dernek Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf  R. Denktaş’ın 7’nci ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, varoluş mücadelesinin mimar ve mühendisleri olan, tüm hayatlarını Kıbrıs Türk halkının bugünlere ulaşması için harcayan iki lideri de rahmet, saygı, sevgi ve özlemle andı.

Dr. Fazıl Küçük’ün, köyden başlayarak Kıbrıs Türk halkının özgürlük siyasi direnişini başlattığını ve tüm ömrünü bu uğurda harcadığını kaydeden Bayar, “Hep Atatürkçü çizgide Kıbrıs Türk halkının haklarını ve özgürlüğünü kalemi ve gazetesi Halkın Sesi ile savundu. Milli Mücadelemizin meşalesini ateşledi” ifadelerini kullandı.

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Bayar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf. R. Denktaş’ın Dr. Küçük’ten devraldığı meşaleyi hep ileri taşıdığını, direnişin sağlam temeller üzerine kurulması için büyük uğraş verdiğini vurguladı.

Bayar, Denktaş’ın ve dava arkadaşlarının Anavatan’la da uyum içinde Anavatan’ın katkı ve desteğini sağladığını, TMT’nin kuruluşuna öncülük ettiklerini belirterek, Dr. Küçük’ün “Ağrı”, Denktaş’ın ise “Toros” kod adlarıyla liderlikleri yanında en büyük mücahit olduklarını anlattı.

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, Dr. Küçük’ün “Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır”;  R. Denktaş’ın “Halkım beni Türk askerini Ada’ya getiren adam olarak hatırlasın” dediğini kaydederek, Barış Harekatı ve KKTC’nin kuruluşunu birlikte yaşamalarının onların en büyük sevinç ve zaferi olduğunu, Kıbrıs Türk halkına bir devlet armağan ettiklerini belirtti.

Dr. Küçük ve Denktaş’ın, başlattıkları, beraber yürüttükleri siyasi direniş hareketinin başarıyla sonuçlanmasını görebilen ender liderlerden olduklarını da ifade eden Bayar, ikisinin de Kıbrıs Türk varoluş tarihinin en parlak sayfalarında yerlerini koruyacak ve her zaman gönüllerde yaşayacaklarını vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
TMT Mücahitler DerneğiRauf R. DenktaşDr. Fazıl KüçükHaberGündemKıbrıs
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