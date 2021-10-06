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Denktaş’ın Anıt Mezarı İçin DAÜ Proje Hazırlayacak

UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret eden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, DAÜ’yü Denktaş’ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere yetkilendirdiklerini açıkladı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 14:24
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Denktaş’ın Anıt Mezarı İçin DAÜ Proje Hazırlayacak
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Saner, projenin iki ayda biteceğini aktararak, “Bu alanı Rauf Raif Denktaş’ın adına yaraşır bir hale getireceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 46’ncı kuruluş yıl dönümünü etkinlikleri çerçevesinde, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, beraberindeki heyetle Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek çelenk koydu.

Ziyarette Saner’e, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Başkan Yardımcıları Dilaver Bilgen ile Kenan Örgen eşlik etti.

“DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ’Nİ DENKTAŞ’IN ANIT MEZARI İÇİN PROJEYİ YAPMAK ÜZERE YETKİLENDİRDİK”

Rauf Raif Denktaş’ın kabri başında basına açıklamalarda bulunan Başbakan Saner, gerek Rauf Raif Denktaş’ın kabrinin bulunduğu alanın gerekse toplum lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’nin bakım ve idamesinden devletin sorumlu olduğunu vurguladı.

Hem Anıttepe’de hem de Denktaş’ın kabrinin bulunduğu alanda gerekli çalışmaların yapılması, rekreasyon çalışmalarının tamamlanması veya projelendirilip düzenlenmesi için her türlü önlemi aldıklarını belirten Saner, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni Denktaş’ın Anıt Mezarı için projeyi yapmak üzere yetkilendirdiklerini açıkladı.

Saner, “Hazırlanacak proje çerçevesinde buranın rekreasyonunun bir an önce yapılıp tamamlanması için gerekli her türlü çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Projenin tamamlanması için bir buçuk- iki aylık bir süre vardır. Sonrasında burayı çok güzel bir şekilde düzenleyip, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ın adına yaraşır bir hale getireceğiz” dedi.

UBP’nin 46’ncı kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde partiye ve ülkeye hizmet veren cumhurbaşkanı ve parti başkanlarının kabirlerini ziyaret ederek çelenk sunduklarını belirten Saner, hayatını kaybetmiş tüm eski başkanlarına Allah’tan rahmet, hayatta olan ailelerine de sağlıklı ve huzurlu yarınlar diledi.

Saner ayrıca, UBP’ye bugüne kadar hizmet eden herkese teşekkürlerini de iletti.

Anahtar Kelimeler:
Rauf Raif DenktaşRauf Raif Denktaşın Kabri
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