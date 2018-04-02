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Detaylı çalışma bir sonraki toplantıda

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.  

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:40
Detaylı çalışma bir sonraki toplantıda

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi bugün saat  09:30’da CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe başkanlığında toplandı.  

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan, Avukat Nurettin Karagözlü ve Avukat Oktay Çınar’a ait dilekçe kararının okunmasını görüştü, ancak dilekçe üzerinde daha detaylı çalışma yapmak üzere bir sonraki toplantıya erteledi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkanı Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Dr. Ali Pilli, UBP Milletvekili Sunat Atun, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Dr. Sıla Usar İncirli katıldı.

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