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Devlet Piyangosu çekildi!

18 Nisan 2019 Perşembe 20:46
Devlet Piyangosu çekildi!
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18 Nisan 2019 çekilişinde 900.000 TL'lik büyük ikramiye, 51509 numaralı bilete isabet etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Nisan 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 900.000TL'lik büyük ikramiye Girne bayisi Meriç Bahadi tarafından satılan 51509 numaralı bilete isabet etti.

300 bin TL’lik büyük ikramiye çekilişinin gerçekleşeceği 28 Nisan tarihi için bilet fiyatı 20TL olarak yarından (19 Nisan 2019) itibaren satışa sunulacak.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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Son Güncelleme: 18.04.2019 20:52
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