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Çift maç eleme usulüne göre turun ikinci maçı 8 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak.

Trabzonspor'da maçın 45. dakikasında Enis Destan VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 22. dakikada Ryan Mendes ve 80.dakikada Flavio Paoletti kaydetti.

Trabzonspor, 15. dakikada Edin Visca, 41. dakikada Denswil ve 49. dakikada Fountas'ın golleriyle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Vavacars Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

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