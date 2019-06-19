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Devlet Piyangosu çekildi

19 Haziran 2019 Çarşamba 08:27
Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Haziran 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 47612 numaralı bilete isabet etti. Bilet Güzelyurt bayisi Zülfiye Atasay tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Haziran 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi siteden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet PiyangosuHaberKKTC
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