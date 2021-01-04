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DEVLET PİYANGOSU’NUN YILBAŞI TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI

 Devlet Piyangosu’nun yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:44
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DEVLET PİYANGOSU’NUN YILBAŞI TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI

 Devlet Piyangosu’nun yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde 2 milyon TL’lik rekor ikramiyenin talihlisi adına Limasol Türk Kooperatif Bankası Gazimağusa Şube Müdürü Pembe Hürmek’in ikramiyeyi bugün teslim aldığı kaydedildi.

“030936” numaralı büyük ikramiye biletinin Gazimağusa bayilerinden Önay-Bayram Solak tarafından satıldığı belirtildi. 

İkramiyeyi banka yetkililerine teslim ederken konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, paranın kazanana iletilmek üzere sağlıklı günlerde kullanılması temennisinde bulundu. 

Yıldızev ayrıca 250 bin TL’lik ikramiyenin de bugün Lefkoşa bölgesi sakinlerinden bir vatandaş tarafından teslim alındığını açıkladı. 

‘HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ’

İkramiye teslimi ardından konuşan Yıldızev, 15 Kasım ve Yılbaşı özel çekilişlerinde rekor bilet satıldığından dolayı tüm halkımıza devlet piyangosuna gösterdikleri yoğun ilgiden ve birime duydukları güvenden dolayı teşekkür etti. 

200 BİN BİLET BASILDI, 190 BİN 75’İ SATILDI

15 Kasım özel çekilişinde 100 bin adet bilet basıldığını ve tümünün tükendiğini söyleyen Yıldızev, yılbaşı özel çekilişinde 200 bin bilet basıldığını ve bunlardan 190 bin 75’inin satıldığını açıkladı. 

Yıldızev, satışı gerçekleştiren bayilere ve birim çalışanlarına teşekkür etti.

15 VE 30 OCAK ÇEKİLİŞLERİ ÇIKANA KADAR ÇEKİLECEK

Devlet Piyangosu’nun 15 ve 30 Ocak’ta yapılacak çekilişlerinde büyük ikramiye 400 bin TL olacak ve çekiliş ikramiye çıkana kadar devam edecek. 

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