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DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİNDE YONCA SATIŞI

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliğindeki 30 dönüm yonca, kapalı zarf usulü ile satılacak. 

14 Ocak 2021 Perşembe 14:05
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DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİNDE YONCA SATIŞI

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’ne ait Paşaköy Çiftliğindeki 30 dönüm yonca, kapalı zarf usulü ile satılacak. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, taban fiyatı 7 bin TL olarak belirlendi.

Yoncaların mesai saatleri içerisinde görülebileceği ifade edilen açıklamada, ilgilenenlerin 22 Ocak saat 11.00’e kadar tekliflerini Çömlekçi Çiftliğinde bulunan teklif kutusuna atabileceği kaydedildi. 

Açıklamaya göre, ihaleyi kazanan firma veya kişi, idareye ödeme yaparak sözleşme imzalayacak ve sözleşme konusu ürünü, sözleşmede belirtilen zamanda hasat etmeyi ve araziye gerekli itinayı göstermekle sorumlu olacak. 

İdare, en yüksek veya herhangi bir teklifi kabul edip etmemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olacak, alıcının doğal afetlerden dolayı uğrayabileceği zarardan İdare sorumlu olmayacak.

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