Kıbrıs Türk Barolar Birliği, muhaceret denetimi uygulanmamasının ülkede yol açtığı vahim sonuçlara dikkat çekti.

Adli Yıl açılışı nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Barolar Birliği, yasal ve geçerli bir amacı olup olmadığı süzülmeden rahatça ülkeye giriş yapan veya yasal bir statüsü olmaksızın yıllarca ülkede kalan kişilerin karıştığı olayların her geçen gün arttığına vurgu yaptı

"Devlet yıllardır bu konuyu umursamıyor"

"Bu denetimsizlik, ayrıca ülkedeki fiili nüfusun hem sayısal hem de nitelik olarak tespitini imkansız kılmaktadır" diyen Barolar Birliği, konuyla ilgili devleti 'umursamaz olmakla suçladı.

Barolar Birliği'nin konuyla ilgili şunları kaydetti:

Devletin ülkeye ancak yasal bir statü/amaçla giriş yapılmasını ve bu amaç/statüye uygun olarak ülkede bulunulmasını sağlamak yönünde yıllardır gösterdiği umursamazlık, toplumun can ve mal güvenliğinden ciddi şekilde endişe etmesine; kriminal olayların gün be gün tırmanmasına; sosyal yapının kötü bir şekilde evrilmesine sebep olmakta; Kıbrıs Türk Toplumu’nun huzurunu bozmaktadır.

“E-Vize Otomasyon Sistemi” devrede

Öte yandan bir süre önce olan E-Vize Otomasyon Sistemi devreye girmişti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yürütülen çalışmalardan biri olan E-Vize Otomasyon Sistemi ile bir süre önce ülke huzurunun sağlanması adına başlattılan; Muhaceret Sistemlerinin yenilenmesi, ülkede kayıtlılığın sağlanması, suç ve suça karışmış yabancıların deport edilmesi ve muhaceret sistemlerinin güncellemesine paralel olarak ülkeye girişlerin kontrol altına alınmasının amaçlandığını ifade etmişti.