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"Devletimizin varlığının simgesi olacaktır"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesine işaret ederek, "Devletimizin varlığının simgesi olacaktır." dedi.

28 Eylül 2022 Çarşamba 20:54
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"Devletimizin varlığının simgesi olacaktır"



Başbakan Yardımcısı, Turizm, kültür, gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi projesinin hayata geçirilmesi ile ilgili başlatılan çalışmaların, KKTC devleti adına büyük bir onur ve büyük bir heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

“Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin proje temellerinin atılması ile birlikte, Kıbrıs Türkünün büyük mücadelelerle varlığını perçinlediği KKTC devletinin, sonsuza dek var olacağının bir sembolü olacaktır” diyen Ataoğlu, “Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi aynı zamanda iki ayrı devletten biri olan KKTC gerçeğinin de imzası olacaktır” dedi.

Ataoğlu, Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binalarının gerek konum gerekse de işlevsel açıdan yetersiz bir noktaya geldiğini, yeni bir Cumhuriyet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı binasının yapımını gerekli hale getirdiğini kaydetti.

Ataoğlu, projenin ana vatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenmesinin de ayrı bir anlamı olduğuna da işaret ederek, “Her alanda olduğu gibi, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu, bu projeye tereddütsüz destek vererek bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Ataoğlu, eleştirilere konu olan proje bedeline yönelik olarak da “Bu projeyi, harcanacak olan maddi kaynak açısından ele alarak eleştirmek, projenin ruhuna yapılacak büyük bir haksızlıktır. Bu proje bütçesel üstü bir noktadadır. Çünkü bu proje ile Devletimizin maneviyatına, siyasi yapısına ve varlığına yapılacak paha biçilmez bir katkıdır. Bu katkının da ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek olması, projeye ayrı bir anlam ve değer katacaktır” dedi.

Ataoğlu, “1974’den bu yana gerek ekonomik gerek siyasi gerek sosyal gerekse de kültürel açıdan, sayısız katkıları ile Kıbrıs Türk halkının geleceğini bu topraklarda kalıcı hale getiren ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, birçok hastane, okul, yol ve asrın projesi diye nitelendirebileceğimiz projelerle, Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

“Kurumsallaşma ve devlet yapısının güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacak olan projeyi, hükümet olarak desteklediğimizi bir kez daha deklere eder, tartışmaların doğru zeminde ve doğru eksende yapılması gerekliliğini, devletimizin geleceği açısından elzemdir” diyen Ataoğlu, “Başkent Lefkoşa’ya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne yakışır, varlığının simgesi haline gelecek bu projeye katkı koyan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, ülkem adına teşekkürlerimi sunarım” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Fikri AtaoğluCumhuriyet Meclisi Ve Cumhurbaşkanlığı YerleşkesiKKTCDevlet
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