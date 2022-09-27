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DİKKAT! Son Ödeme Tarihi 30 Eylül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü birikmiş prim borcu bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara, borçlarının son ödeme tarihinin Eylül ayı sonu dolacağını hatırlattı.

27 Eylül 2022 Salı 16:21
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DİKKAT! Son Ödeme Tarihi 30 Eylül



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü birikmiş prim borcu bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara, borçlarının son ödeme tarihinin Eylül ayı sonu dolacağını hatırlattı.

24 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25/2022 ve 28/2022 sayılı Yasa Gücünde Kararnameler ile Sosyal Sigortalar Dairesine borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların borçlarını, gecikmiş prim borçları ve gecikme zamlarının ödeme planı ile ilgili kurallara ilişkin 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasaları çerçevesinde ödeyebilmeleri için ödeme süresi 30 Eylül 2022 tarihinde son bulacak.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü’ne yasal süresi içinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 30 Eylül 2022  tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. 

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