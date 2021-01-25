Dikmen'de aşılama yapılacak

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın Dikmen Sağlık Merkezinde aşılama çalışmalarının 65 yaş üstü vatandaşlara bölgede yapılacağını duyurdu. Aşı yaptırmak isteyen belediye sınırı içerisindeki 65 yaş üstü vatandaşların aşılama ile ilgili randevu almaları gerektiğini duyuran Çelebi'nin paylaşımı şu şekilde;

"65 yaş ve üstü yaş gurubuna yapılacak olan (sinovac) covıd-19 aşıları yarından itibaren dikmen sağlık merkezinde yapılmaya başlanacaktır

Aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımız randevu için mesai saatleri içerisinde 0533 8214474 nolu telefondan kayıt yaptırabilirler"