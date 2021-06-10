Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3 Şahıs Teminata Bağlandı
Araçlarında Uyuşturucu Madde Bulunan 3...
Kendilerine yan baktı diye adam dövdüler
Kendilerine yan baktı diye adam...
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Lefkoşa'daki kazayla ilgili karar verildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Flaş Haber
Covid-19 bir can daha aldı!
Kapat

Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ile Güngör Taşocakları Bölgesi’nde yarın sabah yaklaşık yarım saatlik bir elektrik kesintisi olacak.

10 Haziran 2021 Perşembe 22:50
46 Okunma
Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 9.00 saatleri arasında; Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodoulides ile Borrell görüştü...
Hristodoulides ile Borrell görüştü...
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Güney'de 59 vaka, 4 ölüm!
Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir
Saner: Hayat pahalılığının 3 ay durdurulması elzemdir
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim