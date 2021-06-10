Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 9.00 saatleri arasında; Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir” denildi.