Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Lefkoşa Bölge Amirliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 ile yaklaşık 9.00 saatleri arasında; Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’ne elektrik verilemeyecektir” denildi.
Dikmen'in bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak
Taşkent, Dikmen Cemsa Evleri, Güngör ile Güngör Taşocakları Bölgesi’nde yarın sabah yaklaşık yarım saatlik bir elektrik kesintisi olacak.
10 Haziran 2021 Perşembe 22:50
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