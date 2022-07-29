Dışişleri Bakanlığı’nda atama ve görevden almalar

Dışişleri Bakanlığı’nda 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere atama ve görevden almalar yapıldı; görev değişiklikleri oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan üçlü kararnamelere göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Köprülü atandı.

Halen müsteşarlık görevini sürdüren İsmet Korukoğlu ise görevinden alınarak Dışişleri Dairesi Müdür/Temsilci mevkiine getirildi.

Dışişleri Dairesi Genel Müdürü Ufuk Turganer de bu görevden alınarak Müdür/Temsilci olarak atandı.

Dışişleri Dairesi Genel Müdürü ise Damla Güçlü oldu.

Tüm atama ve görevden almalar 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak.