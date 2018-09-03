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Diyabet Derneği’nde yarın obezite araştırması ele alınacak

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nde yarın yapılacak sohbet toplantısında obezite araştırması ele alınacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:14
Diyabet Derneği’nde yarın obezite araştırması ele alınacak

Dernekten verilen bilgiye göre, Ortaköy’deki dernek ofisinde yer alacak olan toplantı saat 18.00’da başlayacak.

Toplantı gündeminde Temmuz 2018’de tamamlanan obezite araştırması ve bununla ilgili yapılacak etkinlikler yer alıyor.

Toplantıyla ilgili daha fazla bilgi 223 6115 ve 0548 859 5001 numaralarının aranabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Diyabet DerneğiObeziteAraştırmaSağlıkHaberGündemKıbrıs
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