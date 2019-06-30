Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

DOĞ-DER, Çin’de festival adı altında köpek katliamı yapılmasını kınadı

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞ-DER), Çin’de festival adı altında köpek katliamı yapılmasını kınadı.

30 Haziran 2019 Pazar 09:16
DOĞ-DER, Çin’de festival adı altında köpek katliamı yapılmasını kınadı

Doğ-Der Başkanı Hüseyin Gürlek, Çin’in Yulin kentinde 21 Haziranda başlayıp toplam on gün süren festivalin, tüm tepkilere rağmen bu yıl da gerçekleştirilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Gürlek, “Bu insanlık dışı festivalde , köpekler önce dövülüyor sonra da ya yakılarak ,  kafesler içerisinde canlı canlı işkence ve kesim işlemleri uygulandığı görülüyor” dedi.

Gürlek, şöyle devam etti:

“Bizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini sürdüren Doğayı ve Canlıyı koruma derneği olarak köpeklere uygulanan bu insanlık dışı festival adı altındaki katliamı protesto ediyor ve buna sessiz kalan Çin hükümetini kınıyoruz”

(BRT/TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
DOĞ-DER
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü!
Dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düştü!
Çatalköy’de ani ölüm!
Çatalköy’de ani ölüm!
Dörtyol Çemberi ile Beyarmudu arasındaki yol tamir ediliyor
Dörtyol Çemberi ile Beyarmudu arasındaki yol tamir ediliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim