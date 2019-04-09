“Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi Paneli” 15 Nisan’da Lefkoşa’da…

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU DEHUKAM) ev sahipliğinde, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü (MSÜ-DHE), Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) iş birliğiyle “Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi Paneli” yapılacak.

Panel, 15 Nisan’da başkent Lefkoşa’daki Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Panelin açılış konuşmalarını Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, Mersin deniz Ticaret Odası Başkanı m. Cahit Lokmanoğlu ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yapacak.

Panel programı şöyle:

BİRİNCİ OTURUM MAVİ VATAN

Moderatör: Prof. Sencer İmer

Son gelişmeler ve KKTC’nin Geleceği

09.30 - 09.50

Amiral Mustafa Özbey, (KÜDENFOR)

Mavi Vatan Güvenliğinin Deniz Stratejileri

09.50-10.10

Amiral Kadir Sağdıç (KÜDENFOR)

Küresel ve Bölgesel Güvenlik Perspektifinden Kıbrıs

10.10 – 10.30

Albay Gökhan Sarı (Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Ens. Başkanı)

Deniz Yetki Alanları ve Türkiye’nin Hak ve Çıkarları

10.30-10.50

Peyami Kalyoncu, (TC Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Daire Başkanı)



Deniz Yetki Alanları ve KKTC’nin Hukuki Hakları

10:50-11:10

Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, (BAUDEHUKAM Başkanı)

Doğu Akdeniz Barışı İçin Kozmopolit Diplomasi

11.10 – 11.30

Alptekin Cihangir İşbilir, (İbni Haldun Üniversitesi ÇABAM)

Doğu Akdeniz’de Meydana Gelen Uluslararası Oluşumların Deniz Yetki Alanlarına Etkisi

Denizci Yarbay Halil İlker Avcı, (Milli Savunma Üniversitesi)

11.30 – 11.50

Harp Tarihi Açısından Bölgesel Gelişmeler ve Türkiye/KKTC Güvenliği

11.50 – 12.10



Dr. Sefa Özkaya (Anadolu Ajansı Strateji Yazarı)Mavi Vatan’da Mavi Diplomasi: Doğu Akdeniz12.10 – 12.30Denizci Yarbay Kubilay Erdinç Kamacı, (Milli Savunma Üniversitesi)Soru Cevap12.30 - 12:50Öğle Yemeği12:50-14:00İKİNCİ OTURUM MAVİ EKONOMİModeratör: Amiral Kadir SağdıçSu Yönetimi ve KKTC Barış Suyu14.00 – 14.20Prof. Dr. Sencer İmer (Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uİ Bölüm Başkanı)Türkiye’nin Enerji Güvenliği14.20 – 14.40Doç. Dr. Yurdakul Yiğitgüden (Türkiye AGİT Koordinatörü, Em. Enerji Bakanlığı Müsteşarı)Jeopolitik ve Enerji Perspektifinden Mavi Vatan 14.40 – 15.00Dr. Volkan Özdemir (Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi)Doğu Akdeniz’de Bölgesel Enerji Politikaları15.00 - 15.20Oğuzhan Akyener (TESPAM Başkanı)KKTC Ekonomisinin Türkiye Ekonomisine Eklemlenmesi: Temel Seçenekler15:20-15:40Şahin Yaman (Türkiye Dünya Ticaret Örgütü Eski müzakereci, ODTÜ misafir Öğretim Üyesi)Soru - Cevap15.40 – 16.00Kapanış konuşmaları16.00 – 16.20Yrd. Doç. Dr. Emete GözügüzelliAmiral Cem GürdenizM. Cihat Lokmanoğlu(Toplantı sonunda, sertifika ve plaket takdimi)