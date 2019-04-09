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“Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi Paneli” 15 Nisan’da Lefkoşa’da…

09 Nisan 2019 Salı 16:42
“Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi Paneli” 15 Nisan’da Lefkoşa’da…
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Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU DEHUKAM) ev sahipliğinde, Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu (KÜDENFOR), Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO), Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Enstitüsü (MSÜ-DHE), Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) iş birliğiyle “Doğu Akdeniz’de Mavi Vatan ve Mavi Ekonomi Paneli” yapılacak.
Panel, 15 Nisan’da başkent Lefkoşa’daki Anadolu Üniversitesi Toplantı Salonu’nda saat 09.00’da başlayacak.
Panelin açılış konuşmalarını Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Eral Osmanlar, KÜDENFOR Direktörü Amiral Cem Gürdeniz, Mersin deniz Ticaret Odası Başkanı m. Cahit Lokmanoğlu ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yapacak.
Panel programı şöyle:
BİRİNCİ OTURUM MAVİ VATAN
Moderatör: Prof. Sencer İmer
Son gelişmeler ve KKTC’nin Geleceği
09.30 - 09.50
Amiral Mustafa Özbey, (KÜDENFOR)
Mavi Vatan Güvenliğinin Deniz Stratejileri
09.50-10.10
Amiral Kadir Sağdıç (KÜDENFOR)
Küresel ve Bölgesel Güvenlik Perspektifinden Kıbrıs
10.10 – 10.30
Albay Gökhan Sarı (Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, Güvenlik Bilimleri Ens. Başkanı)
Deniz Yetki Alanları ve Türkiye’nin Hak ve Çıkarları
10.30-10.50
Peyami Kalyoncu, (TC Dışişleri Bakanlığı Denizcilik Daire Başkanı)

Deniz Yetki Alanları ve KKTC’nin Hukuki Hakları
10:50-11:10
Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli, (BAUDEHUKAM Başkanı)
Doğu Akdeniz Barışı İçin Kozmopolit Diplomasi
11.10 – 11.30
Alptekin Cihangir İşbilir, (İbni Haldun Üniversitesi ÇABAM)
Doğu Akdeniz’de Meydana Gelen Uluslararası Oluşumların Deniz Yetki Alanlarına Etkisi
Denizci Yarbay Halil İlker Avcı, (Milli Savunma Üniversitesi)
11.30 – 11.50
Harp Tarihi Açısından Bölgesel Gelişmeler ve Türkiye/KKTC Güvenliği
11.50 – 12.10

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Dr. Sefa Özkaya (Anadolu Ajansı Strateji Yazarı)
Mavi Vatan’da Mavi Diplomasi: Doğu Akdeniz
12.10 – 12.30
Denizci Yarbay Kubilay Erdinç Kamacı, (Milli Savunma Üniversitesi)
Soru Cevap
12.30 - 12:50
Öğle Yemeği
12:50-14:00
İKİNCİ OTURUM MAVİ EKONOMİ
Moderatör: Amiral Kadir Sağdıç
Su Yönetimi ve KKTC Barış Suyu
14.00 – 14.20
Prof. Dr. Sencer İmer (Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uİ Bölüm Başkanı)
Türkiye’nin Enerji Güvenliği
14.20 – 14.40
Doç. Dr. Yurdakul Yiğitgüden (Türkiye AGİT Koordinatörü, Em. Enerji Bakanlığı Müsteşarı)
Jeopolitik ve Enerji Perspektifinden Mavi Vatan 14.40 – 15.00
Dr. Volkan Özdemir (Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Doğu Akdeniz’de Bölgesel Enerji Politikaları
15.00 - 15.20
Oğuzhan Akyener (TESPAM Başkanı)
KKTC Ekonomisinin Türkiye Ekonomisine Eklemlenmesi: Temel Seçenekler15:20-15:40
Şahin Yaman (Türkiye Dünya Ticaret Örgütü Eski müzakereci, ODTÜ misafir Öğretim Üyesi)
Soru - Cevap
15.40 – 16.00
Kapanış konuşmaları
16.00 – 16.20
Yrd. Doç. Dr. Emete Gözügüzelli
Amiral Cem Gürdeniz
M. Cihat Lokmanoğlu
(Toplantı sonunda, sertifika ve plaket takdimi)

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Doğu Akdeniz
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