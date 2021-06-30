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Dostluk Grubu heyeti Ankara'da

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre heyet, akşam saatlerinde Ankara'ya vardı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 20:37
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Dostluk Grubu heyeti Ankara'da

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığındaki KKTC – Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyeti, Ankara'da temaslarda bulunuyor.
Meclis'ten yapılan açıklamaya göre heyet, akşam saatlerinde Ankara'ya vardı.
Heyeti, Esenboğa Havalimanında Türkiye Büyük Millet Meclisi KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem karşıladı.
UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’nın başkanlığını yaptığı heyette Dostluk Grubu üyeleri UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Tolga Atakan ve TDP Milletvekili Zeki Çeler bulunuyor.
Heyet, temaslarına yarın başlayacak.

Son Güncelleme: 30.06.2021 23:59
Anahtar Kelimeler:
Dostluk Grubu Heyeti
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