Döviz otobüsçüyü de vurdu

Havadis Gazetesi’nden Eniz Orakcıoğlu’nun haberine göre: Dövizin baskısı ile akaryakıta ardı ardına yapılan zamlar, toplu taşımacılık sektörünü de zora soktu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, 2 yıl önce belirlenen tarifelerle yolcu taşımayı sürdürdüklerine dikkati çekerek uyardı.

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, toplu taşımacılıkta yaşanan sorunları ve beklentilerini Havadise değerlendirdi. 2016’da yapılan tarife artışlarının eridiğini aktaran Topaloğlu, Toplu taşımacılığın şu andaki durumu çok kötü olduğunu söyledi ve hükümetten acilen fonların kaldırılmasını, akaryakıt ve gümrükte indirime girmesini talep etti.

“Toplu taşımacılığın durumu çok kötü”

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, şu sıralar ülkemizde büyük bir sıkıntı yaşandığını, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybettiğini ve her şeyin zamlandığını söyleyerek, iki yıl önce 2016 yılında aldıkları tarife ödemeleri artışının da bu durum karşısında eridiğini aktardı. Tarifelerin güncellenmesi talebinde bulunan Topaloğlu, toplu taşımacılığın şu andaki durumu çok kötü olduğunu, 2000’li yıllara geri gidildiğini iddia etti.

“Eğitim Bakanlığı ile kriterler belirlenmeli”

Eylül’de öğrenci taşımacılığının da başlayacağını sözlerine ekleyen Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı ile henüz konunun konuşulmadığını, bakanın bir açıklama yapmadığını kaydetti. Hangi okulların taşınacağı, kriterlerine olacağı, öğrenciler taşınacak mı, taşınmayacak mı her şeyin sadece soru işareti olarak önlerinde durduğuna dikkat çeken Topaloğlu, bu konuda da biran önce bakanlığın kendileri ile masaya oturması gerektiğini söyledi.

“Toplu taşımacılık yok olacak”

2016 yılında yapılan tarife artışının yakıt ve amortismanlar için yapıldığına vurgu yapan Topaloğlu, bu artışların yaşanan krizde eridiğini söyledi. Dövizin artışı ile Türk Lirası’nın değer kaybetmesi karşısında taşıma fiyatlarında sıkıntı olacağını söyleyen Topaloğlu, önlemler alınması gerektiğini belirti. Hükümetin ivedi bir şekilde toplu taşımacılar için fonsuz mazota geçmesi gerektiğini söyleyen Topaloğlu, fonsuz mazot uygulamasına geçmenin kilometre bazında çok kolay olduğunu aktardı. Topaloğlu, aksi halde toplu taşımacılığın yok olacağını uyarısında bulundu.

“Lastikçiler lastik satışlarını durdurdu”

Toplu taşımacılıkta tüm girdilerin dövize endeksli olduğunu ve döviz arttıkça girdilerin de yükselttiğini vurgulayan Topaloğlu, toplu taşıma sektörünün zor günler geçirdiğini, hükümetin bu sektörün yok olmaması adına acilen önlemler alması gerektiğini kaydetti. Topaloğlu, lastikçilerin bile şu anda lastik satışlarını durdurduklarını, bu durumun ise gelinen noktanın gerçekliğini gözler önüne serdiğini belirtti.