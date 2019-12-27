DP Gazimağusa Kadın Kolları Yaşlılar Evi’ni ziyaret etti

Demokrat Parti Gazimağusa İlçe Kadın Kolları ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Ayışığı Yaşım Bakım evini ardından da Özen Yaşlı Bakım evini ziyaret etti.

Kadın Kolları, burada kalan yaşlılarımızla sohbet ederek,güzel dakikalar geçirdiler ve çiçek takdim edip,onların yaklaşan yeni yıllarını kutladılar.

Ziyaret sonrası DP Gazimağusa İlçe Kadın Kolları Başkanı Zuhal Keskinel BRT’ye kısa bir değerlendirmede bulundu.

Keskinel yaklaşan yeni yıl öncesinde yaşlıları ziyaret etmek amacıyla hareket ettiklerini belirterek, onlara huzur dolu bir yıl diledi ve bu tür ziyaretlerinin bundan sonra da süreceğini ifade etti.

(BRT)