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Dr. Dizdarlı: Doğacak fırsatları kullanmalıyız

Dr. Bülent Dizdarlı, koronavirüs (Covid-19) aşısının KKTC’de fırsata dönüşebileceğini belirterek önerilerde bulundu.

14 Ocak 2021 Perşembe 09:11
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Dr. Dizdarlı: Doğacak fırsatları kullanmalıyız

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, koronavirüs (Covid-19) aşısının KKTC’de fırsata dönüşebileceğini belirterek önerilerde bulundu. Dizdarlı ” Bu Türkiye ve K.K.T.C için bir fırsat olabilir. Avrupa’nın bu kolaycılığa kaçması hâlinde turizme yeni ufuklar kazandırılabilir” ifadelerini kullandı.

İşte Dr. Dizdarlı’nın açıklaması…

AĞLAMAKLA OLMUYOR. DOĞACAK FIRSATLARI KULLANMALIYIZ

Şu Shengen vizesinin belli aşılara bağlı olması olayı gerçekleşebilir mi? Bir habere göre Yunan Başbakanı teklifi bu gün AB Parlementosuna sunuyor. Bu olursa Zengin Çin ve Rus turistler alıştıkları İtalya ve İspanya dışında başka destinasyonlar arayacaklardır. Bunlara Sputnik V aşısını alıp uygulamaya başlamış , aralarında zengin Arap ülkelerinin olduğu elli değişik memleket yurttaşını hatta belki de yaygın Oxford aşısı kullanan İngilizleri de ekleyebilirsiniz. Bu Türkiye ve K.K.T.C için bir fırsat olabilir. Avrupa’nın bu kolaycılığa kaçması hâlinde turizme yeni ufuklar kazandırılabilir. Tabi bunun için de gerekli şartlar vardır;
1- Kendi ülkelerimizde Covid -19 la baş etmeliyiz. 2- Gelen turistin aşı belgesi yanında antikor titresinide istemeliyiz.
3- AB bu kararı aldığı anda ciddi reklam kampanyasına başlamalıyız. AB bu kararı alır mı ? İspanya İtalya izin verir mi? Bilmem. Ama alırsa hazır olunmalıdır. Tabi seçim yapmaktan fırsat bulursak

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