Dr. İlker İpekdal, Müsteşar Ali Çaygür’ün görevden alınmasını talep etti

Nöroloji Uzmanı Dr. İlker İpekdal, “Dr. Ali Çaygür görevden alınmak suretiyle, pandemi mücadelesinin yolu daha engelsiz hale getirilmelidir!” dedi.

Dr. İlker İpekdal'ın paylaşımı şu şekilde:

ARTIK BİRİLERİ BEDEL ÖDEMELİ !

Virüs temzilenmez, kontrol altına alınabilir.

Virüs ile yaşamak öğrenilebilir.

Virüse karşı daha korunaklı hale gelinebilir.

Pandemi ile ilgili mücadelelerde çok önemli konumlara sahip olan, Başta Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanlığı gibi kritik görevleri olan, sağlıkla ilgili alım ihalelerinin masasının üzerinden geçtiği; ancak pandeminin başından kayda değer hiçbir açıklaması olmayıp, içeride etkili, dışarıda ise pasif görümünü tarz ve taktik olarak benimsemiş Dr. Ali Çaygür'ün görevden alınmak suretiyle, pandemi mücadelesinin yolu daha engelsiz hale getirilmelidir!